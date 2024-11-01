В РКН дали комментарий по поводу блокировки Steam

Steam не работает у многих пользователей с утра 1 ноября
Роскомнадзор не ограничивает доступ к популярной у геймеров платформе Steam. Об этом сообщили представители РКН, отвечая на вопрос РИА Новости.
Россияне столкнулись с проблемами со входом в Steam еще утром 1 ноября. До сих пор игровая платформа недоступна для многих пользователей, следует из данных Downdetector. Корреспондент URA.RU убедился, что Steam не открывается с браузерной версии.
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