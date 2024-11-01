В РКН дали комментарий по поводу блокировки Steam

РКН заверил, что не ограничивает доступ к Steam

01 ноября 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Steam не работает у многих пользователей с утра 1 ноября Фото: Стас Этвеш © URA.RU Роскомнадзор не ограничивает доступ к популярной у геймеров платформе Steam. Об этом сообщили представители РКН, отвечая на вопрос РИА Новости. Россияне столкнулись с проблемами со входом в Steam еще утром 1 ноября. До сих пор игровая платформа недоступна для многих пользователей, следует из данных Downdetector. Корреспондент URA.RU убедился, что Steam не открывается с браузерной версии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роскомнадзор не ограничивает доступ к популярной у геймеров платформе Steam. Об этом сообщили представители РКН, отвечая на вопрос РИА Новости. Россияне столкнулись с проблемами со входом в Steam еще утром 1 ноября. До сих пор игровая платформа недоступна для многих пользователей, следует из данных Downdetector. Корреспондент URA.RU убедился, что Steam не открывается с браузерной версии.