В РКН дали комментарий по поводу блокировки Steam

РКН заверил, что не ограничивает доступ к Steam
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Приложение Steam на телефоне. Москва
Steam не работает у многих пользователей с утра 1 ноября Фото:

Роскомнадзор не ограничивает доступ к популярной у геймеров платформе Steam. Об этом сообщили представители РКН, отвечая на вопрос РИА Новости.

Россияне столкнулись с проблемами со входом в Steam еще утром 1 ноября. До сих пор игровая платформа недоступна для многих пользователей, следует из данных Downdetector. Корреспондент URA.RU убедился, что Steam не открывается с браузерной версии.

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Роскомнадзор не ограничивает доступ к популярной у геймеров платформе Steam. Об этом сообщили представители РКН, отвечая на вопрос РИА Новости. Россияне столкнулись с проблемами со входом в Steam еще утром 1 ноября. До сих пор игровая платформа недоступна для многих пользователей, следует из данных Downdetector. Корреспондент URA.RU убедился, что Steam не открывается с браузерной версии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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