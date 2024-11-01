СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

СК России расследует уголовное дело о махинациях с жилищными субсидиями, которые нанесли ущерб Минобороны РФ в десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника филиала „Южный“ ФГАУ „Росжилкомплекс“ Минобороны России Сергея Теры, граждан Марины Тера, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой, которые обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, <...> а также Генадия Гаева<...> и Эльбруса Тебиева...» — передает РИА Новости сообщение СК. Там добавили, что Сергей Тера арестован, остальные отправлены под домашний арест.
Согласно информации следственных органов, в период с 2021 по 2024 годы Сергей и Марина Тера, Шустова, Каирова и Дзукаева предоставили незаконную помощь Гаеву и Тебиеву в получении завышенных жилищных субсидий. Они внесли ложные сведения в документы, что привело к нанесению ущерба Минобороны, оцениваемому в десятки миллионов рублей. На имущество фигурантов наложен арест. Дело находится под контролем Главного военного следственного управления СК России.
Ранее суд назначил по девять лет лишения свободы бывшим сотрудникам ФСБ Евгению Лобанову и Денису Карманову, сообщает «Коммерсант». Их обвиняют в вымогательстве взяток почти на 20 миллионов рублей. Лобанов и Карманов предлагали священникам услуги в виде общего покровительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.