США ввели санкции против двух предприятий из Екатеринбурга

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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
Оба завода занимаются установкой программного обеспечения Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В санкционный список Минфина США попали еще два предприятия из Екатеринбурга — «Аксалит Софт» и «Аксалит Лаб». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Оба завода занимаются установкой программного обеспечения. «Аксалит Софт» разрабатывает промышленные приборы с машинным зрением и искусственным интеллектом, а «Аксалит Лаб» продает аналитическое оборудование для исследовательских центров и предприятий.

Накануне URA.RU называло четыре другие попавшие под американские ограничения предприятия из Екатеринбурга. Речь про АО «Сталепромышленная компания», ООО «Энерго Арсенал», научно-производственную фирму «АВЕК» и «Интеллект Телеком».

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В санкционный список Минфина США попали еще два предприятия из Екатеринбурга — «Аксалит Софт» и «Аксалит Лаб». Информация об этом появилась на сайте ведомства. Оба завода занимаются установкой программного обеспечения. «Аксалит Софт» разрабатывает промышленные приборы с машинным зрением и искусственным интеллектом, а «Аксалит Лаб» продает аналитическое оборудование для исследовательских центров и предприятий. Накануне URA.RU называло четыре другие попавшие под американские ограничения предприятия из Екатеринбурга. Речь про АО «Сталепромышленная компания», ООО «Энерго Арсенал», научно-производственную фирму «АВЕК» и «Интеллект Телеком».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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