США ввели санкции против двух предприятий из Екатеринбурга

В санкционный список Минфина США попали еще два предприятия из Екатеринбурга — «Аксалит Софт» и «Аксалит Лаб». Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Оба завода занимаются установкой программного обеспечения. «Аксалит Софт» разрабатывает промышленные приборы с машинным зрением и искусственным интеллектом, а «Аксалит Лаб» продает аналитическое оборудование для исследовательских центров и предприятий.
Накануне URA.RU называло четыре другие попавшие под американские ограничения предприятия из Екатеринбурга. Речь про АО «Сталепромышленная компания», ООО «Энерго Арсенал», научно-производственную фирму «АВЕК» и «Интеллект Телеком».
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