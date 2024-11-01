На месторождении в ХМАО погиб рабочий

В ХМАО электромонтер компании ООО «Промстройинжиниринг» проводил работы на Западно-Сургутском нефтяном месторождении. Во время наведения порядка на кусте скважины, его ударило током. По информации окружной госинспекции труда, работник погиб.
«Несчастный случай произошёл при выполнении работ по наведению порядка на территории куста скважины Западно-Сургутского нефтяного месторождения. По предварительным данным, электромонтер линейщик ООО „Промстройинжиниринг“ был поднят на ковше экскаватора к опоре линии электропередач, где получил поражение электрическим током. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника», — сообщается на сайте ведомства.
Погибшему сотруднику было 43 года. В настоящее время начато расследование. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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