На Украине признали потери после удара по Харькову

Предположительно, после ударов загорелись несколько объектов
В центре Харькова было поражено место дислокации полиции. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Иван Выговский.
«Погибший и 26 раненых полицейских в Харькове. В результате удара по месту дислокации правоохранителей», — сообщил Выговский в Facebook (запрещена на территории РФ, принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией).
Ранее поступали сообщения о взрывах в Харькове. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о возникновении двух очагов возгорания в результате произошедших взрывов.
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