01 ноября 2024

На Украине признали потери после удара по Харькову

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предположительно, после ударов загорелись несколько объектов
Предположительно, после ударов загорелись несколько объектов Фото:

В центре Харькова было поражено место дислокации полиции. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Иван Выговский.

«Погибший и 26 раненых полицейских в Харькове. В результате удара по месту дислокации правоохранителей», — сообщил Выговский в Facebook (запрещена на территории РФ, принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией).

Ранее поступали сообщения о взрывах в Харькове. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о возникновении двух очагов возгорания в результате произошедших взрывов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Харькова было поражено место дислокации полиции. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Иван Выговский. «Погибший и 26 раненых полицейских в Харькове. В результате удара по месту дислокации правоохранителей», — сообщил Выговский в Facebook (запрещена на территории РФ, принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией). Ранее поступали сообщения о взрывах в Харькове. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о возникновении двух очагов возгорания в результате произошедших взрывов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...