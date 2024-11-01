01 ноября 2024

Курганцам предлагают упаковывать саратовские конфеты за 115 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Упаковщиков конфет ждут на фабрике
Упаковщиков конфет ждут на фабрике Фото:

Жителей Курганской области зовут работать упаковщиками конфет в саратовском городе Энгельсе. Представители работодателя обещают зарплату до 130 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Работа для жителей Курганской области в городе Энгельс. Упаковщик конфет сможет заработать до 115 000 рублей за 30 смен», — указано в объявлении на сайте «Avito работа».

Представители работодателя обещают соискателям вакансии проживание, питание, медстраховку и спецодежду. Уточняется, что для упаковщиков конфет есть сидячая работа. Принимаются на производство, в том числе, люди старше 45 лет, указано в объявлении.

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Жителей Курганской области зовут работать упаковщиками конфет в саратовском городе Энгельсе. Представители работодателя обещают зарплату до 130 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области в городе Энгельс. Упаковщик конфет сможет заработать до 115 000 рублей за 30 смен», — указано в объявлении на сайте «Avito работа». Представители работодателя обещают соискателям вакансии проживание, питание, медстраховку и спецодежду. Уточняется, что для упаковщиков конфет есть сидячая работа. Принимаются на производство, в том числе, люди старше 45 лет, указано в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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