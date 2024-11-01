Курганцам предлагают упаковывать саратовские конфеты за 115 тысяч рублей

Жителей Курганской области зовут работать упаковщиками конфет в саратовском городе Энгельсе. Представители работодателя обещают зарплату до 130 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа для жителей Курганской области в городе Энгельс. Упаковщик конфет сможет заработать до 115 000 рублей за 30 смен», — указано в объявлении на сайте «Avito работа».
Представители работодателя обещают соискателям вакансии проживание, питание, медстраховку и спецодежду. Уточняется, что для упаковщиков конфет есть сидячая работа. Принимаются на производство, в том числе, люди старше 45 лет, указано в объявлении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!