«Это еще не потолок»: в России разработали штурмовую «Убийцу Abrams»

Новый FPV-дрон «Пиранья 5», который способен эффективно уничтожать американский танк Abrams, начали производить в России. И это еще не потолок, беспилотники продолжают совершенствовать, об этом рассказал военный эксперт Роман Шкурлатов.
«Потолок в развитии FPV-дронов еще не достигнут. Сейчас приветствуются любые новинки», — передает газета «Известия» слова Шкурлатова. Уточняется, что дрон серии «Пиранья» уже уничтожил в зоне СВО американский танк Abrams.
По данным издания, FPV-дрон «Пиранья 5» имеет малый вес. Поэтому бойцы смогут брать на задание сразу несколько штурмовых беспилотников этого типа.
Ранее президент России Владимир Путин поручал увеличить производство беспилотников. Особый упор он сделал на «Ланцеты», которые хорошо поражают бронетехнику противника. Они нужны для российской армии, которая ведет бои в зоне спецоперации.
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