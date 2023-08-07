Путин поручил увеличить производство танков Т-90 и «Ланцетов»

Владимир Путин заявил, что нужно увеличить производство танков Т-90
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Необходимо увеличение производства танков Т-90 и беспилотников «Ланцеты». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Нужно увеличивать производство новейших образцов вооружения в процентном вооружении. Вы знаете, о чем речь. Это танк Т-90 „Прорыв“, самолетные комплексы, „Ланцеты“ и так далее», — заявил Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
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