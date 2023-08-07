Путин поручил увеличить производство танков Т-90 и «Ланцетов»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, танк, т-90м
Владимир Путин заявил, что нужно увеличить производство танков Т-90 Фото:
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Необходимо увеличение производства танков Т-90 и беспилотников «Ланцеты». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Нужно увеличивать производство новейших образцов вооружения в процентном вооружении. Вы знаете, о чем речь. Это танк Т-90 „Прорыв“, самолетные комплексы, „Ланцеты“ и так далее», — заявил Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

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Необходимо увеличение производства танков Т-90 и беспилотников «Ланцеты». Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Нужно увеличивать производство новейших образцов вооружения в процентном вооружении. Вы знаете, о чем речь. Это танк Т-90 „Прорыв“, самолетные комплексы, „Ланцеты“ и так далее», — заявил Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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