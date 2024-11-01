CNBC: богатые американцы массово готовятся покинуть США после выборов

02 ноября 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Состоятельные жители США намерены покинуть страну вне зависимости от итогов выборов Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Большое количество богатых американцев рассматривает возможность покинуть США после предстоящих президентских выборов. Это связано с опасениями возможных политических и социальных беспорядков, которые могут возникнуть независимо от результатов голосования. Об этом сообщил американский телеканал новостей бизнеса CNBC. «Иммиграционные адвокаты и консультанты по вопросам благосостояния подтверждают растущий интерес к получению вторых паспортов и долгосрочных резиденций за рубежом среди состоятельных клиентов. И хотя разговоры о переезде за границу после выборов — обычное дело, на этот раз многие состоятельные люди уже принимают меры», — отметил телеканал. Компании, специализирующейся на иммиграционных программах для богатых, указывают, что 53% американских миллионеров считают вероятным свой отъезд из страны после выборов, вне зависимости от исхода. Это подчеркивает серьезность их намерений в контексте текущей политической неопределенности. Кроме Дональда Трампа и Камалы Харрис в предвыборной гонке принимают участие и другие кандидаты на пост главы Белого дома. Кто все эти люди и имеют ли они шансы на победу рассказали в новом выпуске информационного дайджеста « По фактам» от URA.RU . 5 ноября в США проведут 60-е президентские выборы, на которых будет выбран 47-й президент страны. Сначала основными претендентами на пост главы государства считались демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Однако в июле действующий президент Байден объявил о своем отказе участвовать в выборах. После чего его место заняла вице-президент Камала Харрис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большое количество богатых американцев рассматривает возможность покинуть США после предстоящих президентских выборов. Это связано с опасениями возможных политических и социальных беспорядков, которые могут возникнуть независимо от результатов голосования. Об этом сообщил американский телеканал новостей бизнеса CNBC. «Иммиграционные адвокаты и консультанты по вопросам благосостояния подтверждают растущий интерес к получению вторых паспортов и долгосрочных резиденций за рубежом среди состоятельных клиентов. И хотя разговоры о переезде за границу после выборов — обычное дело, на этот раз многие состоятельные люди уже принимают меры», — отметил телеканал. Компании, специализирующейся на иммиграционных программах для богатых, указывают, что 53% американских миллионеров считают вероятным свой отъезд из страны после выборов, вне зависимости от исхода. Это подчеркивает серьезность их намерений в контексте текущей политической неопределенности. Кроме Дональда Трампа и Камалы Харрис в предвыборной гонке принимают участие и другие кандидаты на пост главы Белого дома. Кто все эти люди и имеют ли они шансы на победу рассказали в новом выпуске информационного дайджеста « По фактам» от URA.RU. 5 ноября в США проведут 60-е президентские выборы, на которых будет выбран 47-й президент страны. Сначала основными претендентами на пост главы государства считались демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Однако в июле действующий президент Байден объявил о своем отказе участвовать в выборах. После чего его место заняла вице-президент Камала Харрис.