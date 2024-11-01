01 ноября 2024

В Свердловской области «умные камеры» снимают новый вид нарушения ПДД

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Клипарт. Магнитогорск, транспорт, движение транспорта, пдд, автомобили, видеонаблюдение, камеры видеонаблюдения, слежение
Нарушителям грозит штраф 1,5 тысячи рублей Фото:

В Свердловской области камеры стали фиксировать еще и пересечение сплошной линии. За нарушение водителям светит штраф от 1,5 тысячи рублей, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов.

«Из новинок это пересечение сплошной линии, которая у нас нанесена перед перекрестком. Нарушителям грозит штраф 1,5 тысячи рублей», — рассказал Спиридонов в интервью с ОТВ.

Инспектор отметил, что данный состав помогает снизить аварийность перестроения перед перекрестком и увеличить пропускную способность. После установления фото и видеофиксации на перекрестках уже замечено снижение количества аварий.

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В Свердловской области камеры стали фиксировать еще и пересечение сплошной линии. За нарушение водителям светит штраф от 1,5 тысячи рублей, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов. «Из новинок это пересечение сплошной линии, которая у нас нанесена перед перекрестком. Нарушителям грозит штраф 1,5 тысячи рублей», — рассказал Спиридонов в интервью с ОТВ. Инспектор отметил, что данный состав помогает снизить аварийность перестроения перед перекрестком и увеличить пропускную способность. После установления фото и видеофиксации на перекрестках уже замечено снижение количества аварий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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