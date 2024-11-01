В Свердловской области «умные камеры» снимают новый вид нарушения ПДД

В Свердловской области камеры стали фиксировать еще и пересечение сплошной линии. За нарушение водителям светит штраф от 1,5 тысячи рублей, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов.
«Из новинок это пересечение сплошной линии, которая у нас нанесена перед перекрестком. Нарушителям грозит штраф 1,5 тысячи рублей», — рассказал Спиридонов в интервью с ОТВ.
Инспектор отметил, что данный состав помогает снизить аварийность перестроения перед перекрестком и увеличить пропускную способность. После установления фото и видеофиксации на перекрестках уже замечено снижение количества аварий.
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