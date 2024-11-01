01 ноября 2024

Тюменцев ждет неделя снегопада

В Тюмени с 6 ноября ожидаются продолжительные снегопады
© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки в Тюмени будут сопровождаться понижением температуры
Осадки в Тюмени будут сопровождаться понижением температуры Фото:

В Тюмени с 6 ноября начнется снегопад, который с небольшими перерывами продлится больше недели. Такой прогноз дает метеорологическая служба Gismeteo.

«Стоит быть готовыми к началу снегопада 6 ноября. В течение нескольких дней выпадет не менее 5 мм осадков», — говорится на сайте ресурса.

Отмечается, что небольшой перерыв в осадках наступит во вторник, 12 ноября. Температура воздуха в этот день опустится до -13 градусов по шкале Цельсия.

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В Тюмени с 6 ноября начнется снегопад, который с небольшими перерывами продлится больше недели. Такой прогноз дает метеорологическая служба Gismeteo. «Стоит быть готовыми к началу снегопада 6 ноября. В течение нескольких дней выпадет не менее 5 мм осадков», — говорится на сайте ресурса. Отмечается, что небольшой перерыв в осадках наступит во вторник, 12 ноября. Температура воздуха в этот день опустится до -13 градусов по шкале Цельсия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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