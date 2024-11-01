Тюменцев ждет неделя снегопада

Осадки в Тюмени будут сопровождаться понижением температуры
В Тюмени с 6 ноября начнется снегопад, который с небольшими перерывами продлится больше недели. Такой прогноз дает метеорологическая служба Gismeteo.
«Стоит быть готовыми к началу снегопада 6 ноября. В течение нескольких дней выпадет не менее 5 мм осадков», — говорится на сайте ресурса.
Отмечается, что небольшой перерыв в осадках наступит во вторник, 12 ноября. Температура воздуха в этот день опустится до -13 градусов по шкале Цельсия.
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