01 ноября 2024

В ЯНАО горит капитальный гараж. Видео

В Яр-Сале горит гараж «Трансгеостроя»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные прибыли на тушение в считанные минуты (архивное фото)
Пожарные прибыли на тушение в считанные минуты (архивное фото) Фото:

В Яр-Сале (ЯНАО) горит гараж МП «Трансгеострой». О пожаре сообщили в местных соцсетях.

«На месте работают пожарные, которые прибыли в считанные минуты», — сообщили на странице «Мой Яр-Сале» «ВКонтакте». На момент прибытия противопожарной службы из гаража идет черный дым.

Причина возгорания не известна. Подробности выясняются.

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В Яр-Сале (ЯНАО) горит гараж МП «Трансгеострой». О пожаре сообщили в местных соцсетях. «На месте работают пожарные, которые прибыли в считанные минуты», — сообщили на странице «Мой Яр-Сале» «ВКонтакте». На момент прибытия противопожарной службы из гаража идет черный дым. Причина возгорания не известна. Подробности выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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