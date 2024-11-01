Пожарные прибыли на тушение в считанные минуты (архивное фото)
В Яр-Сале (ЯНАО) горит гараж МП «Трансгеострой». О пожаре сообщили в местных соцсетях.
«На месте работают пожарные, которые прибыли в считанные минуты», — сообщили на странице «Мой Яр-Сале» «ВКонтакте». На момент прибытия противопожарной службы из гаража идет черный дым.
Причина возгорания не известна. Подробности выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!