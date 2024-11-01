«Был на грани выгорания»: ювелир из Екатеринбурга решил взбодриться и заработать на шоу

Ювелир Даниил Абдурахманов из Екатеринбурга стал участником шоу «Суперниндзя»

02 ноября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Выпуск с Даниилом Абдурахмановым выйдет 3 ноября Фото предоставлено телеканалом СТС Ювелир Даниил Абдурахманов из Екатеринбурга решил заработать пять миллионов рублей на развитие своей студии мастерской. За выигрышем он отправился на экстремальное шоу «Суперниндзя». По словам уральца, участие в шоу сильно изменило его жизнь и любимых людей. «До проекта я был на грани эмоционального выгорания, а после я вернулся домой очень заряженным, по-другому взглянул на свою жизнь и любимое дело. К слову, это стали замечать и окружающие: люди меня поддерживают, говорят приятные слова, родные гордятся, дочка прибегает из школы и говорит, что ее одноклассники и учителя тоже за меня болеют», — рассказал Даниил. Мужчина также признался, что шоу помогло и его пожилой матери, которая живет в Ташкенте. После смерти мужа женщина стала редко выходить из дома и общаться с окружающими. «Мое участие в проекте будто вдохнуло в нее жизнь: она мной очень гордится, говорит, что постоянно пересматривает мои фото с проекта, фото с кастинга „Суперниндзя. Дети“, куда меня пригласили для помощи в организации», — говорит уралец. Во время состязания екатеринбуржца поддерживали дети, жена и теща. Даниил поделился, что поначалу его очень испугала нереально огромная трасса. «Признаюсь честно, при первом взгляде возникло мимолетное желание вернуться домой, но я не мог себе этого позволить, ведь рядом с трассой за меня болела моя семья», — поделился Даниил с телеканалом СТС. Посмотреть на успехи земляка можно 3 ноября на телеканале СТС. Выпуск выйдет в 17:00. В «Суперниндзя» соревнуются участники из России, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран. Съемки проходили в Минеральных Водах, где на площади 40 тысяч квадратных метров построили 112-метровую полосу с препятствиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ювелир Даниил Абдурахманов из Екатеринбурга решил заработать пять миллионов рублей на развитие своей студии мастерской. За выигрышем он отправился на экстремальное шоу «Суперниндзя». По словам уральца, участие в шоу сильно изменило его жизнь и любимых людей. «До проекта я был на грани эмоционального выгорания, а после я вернулся домой очень заряженным, по-другому взглянул на свою жизнь и любимое дело. К слову, это стали замечать и окружающие: люди меня поддерживают, говорят приятные слова, родные гордятся, дочка прибегает из школы и говорит, что ее одноклассники и учителя тоже за меня болеют», — рассказал Даниил. Мужчина также признался, что шоу помогло и его пожилой матери, которая живет в Ташкенте. После смерти мужа женщина стала редко выходить из дома и общаться с окружающими. «Мое участие в проекте будто вдохнуло в нее жизнь: она мной очень гордится, говорит, что постоянно пересматривает мои фото с проекта, фото с кастинга „Суперниндзя. Дети“, куда меня пригласили для помощи в организации», — говорит уралец. Во время состязания екатеринбуржца поддерживали дети, жена и теща. Даниил поделился, что поначалу его очень испугала нереально огромная трасса. «Признаюсь честно, при первом взгляде возникло мимолетное желание вернуться домой, но я не мог себе этого позволить, ведь рядом с трассой за меня болела моя семья», — поделился Даниил с телеканалом СТС. Посмотреть на успехи земляка можно 3 ноября на телеканале СТС. Выпуск выйдет в 17:00. В «Суперниндзя» соревнуются участники из России, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран. Съемки проходили в Минеральных Водах, где на площади 40 тысяч квадратных метров построили 112-метровую полосу с препятствиями.