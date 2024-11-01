«Был на грани выгорания»: ювелир из Екатеринбурга решил взбодриться и заработать на шоу

Ювелир Даниил Абдурахманов из Екатеринбурга решил заработать пять миллионов рублей на развитие своей студии мастерской. За выигрышем он отправился на экстремальное шоу «Суперниндзя». По словам уральца, участие в шоу сильно изменило его жизнь и любимых людей.
«До проекта я был на грани эмоционального выгорания, а после я вернулся домой очень заряженным, по-другому взглянул на свою жизнь и любимое дело. К слову, это стали замечать и окружающие: люди меня поддерживают, говорят приятные слова, родные гордятся, дочка прибегает из школы и говорит, что ее одноклассники и учителя тоже за меня болеют», — рассказал Даниил.
Мужчина также признался, что шоу помогло и его пожилой матери, которая живет в Ташкенте. После смерти мужа женщина стала редко выходить из дома и общаться с окружающими. «Мое участие в проекте будто вдохнуло в нее жизнь: она мной очень гордится, говорит, что постоянно пересматривает мои фото с проекта, фото с кастинга „Суперниндзя. Дети“, куда меня пригласили для помощи в организации», — говорит уралец.
Во время состязания екатеринбуржца поддерживали дети, жена и теща. Даниил поделился, что поначалу его очень испугала нереально огромная трасса. «Признаюсь честно, при первом взгляде возникло мимолетное желание вернуться домой, но я не мог себе этого позволить, ведь рядом с трассой за меня болела моя семья», — поделился Даниил с телеканалом СТС.
Посмотреть на успехи земляка можно 3 ноября на телеканале СТС. Выпуск выйдет в 17:00. В «Суперниндзя» соревнуются участники из России, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран. Съемки проходили в Минеральных Водах, где на площади 40 тысяч квадратных метров построили 112-метровую полосу с препятствиями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!