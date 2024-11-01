01 ноября 2024

«Был на грани выгорания»: ювелир из Екатеринбурга решил взбодриться и заработать на шоу

Ювелир Даниил Абдурахманов из Екатеринбурга стал участником шоу «Суперниндзя»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпуск с Даниилом Абдурахмановым выйдет 3 ноября
Выпуск с Даниилом Абдурахмановым выйдет 3 ноября

Ювелир Даниил Абдурахманов из Екатеринбурга решил заработать пять миллионов рублей на развитие своей студии мастерской. За выигрышем он отправился на экстремальное шоу «Суперниндзя». По словам уральца, участие в шоу сильно изменило его жизнь и любимых людей.

«До проекта я был на грани эмоционального выгорания, а после я вернулся домой очень заряженным, по-другому взглянул на свою жизнь и любимое дело. К слову, это стали замечать и окружающие: люди меня поддерживают, говорят приятные слова, родные гордятся, дочка прибегает из школы и говорит, что ее одноклассники и учителя тоже за меня болеют», — рассказал Даниил.

Мужчина также признался, что шоу помогло и его пожилой матери, которая живет в Ташкенте. После смерти мужа женщина стала редко выходить из дома и общаться с окружающими. «Мое участие в проекте будто вдохнуло в нее жизнь: она мной очень гордится, говорит, что постоянно пересматривает мои фото с проекта, фото с кастинга „Суперниндзя. Дети“, куда меня пригласили для помощи в организации», — говорит уралец.

Во время состязания екатеринбуржца поддерживали дети, жена и теща. Даниил поделился, что поначалу его очень испугала нереально огромная трасса. «Признаюсь честно, при первом взгляде возникло мимолетное желание вернуться домой, но я не мог себе этого позволить, ведь рядом с трассой за меня болела моя семья», — поделился Даниил с телеканалом СТС.

Посмотреть на успехи земляка можно 3 ноября на телеканале СТС. Выпуск выйдет в 17:00. В «Суперниндзя» соревнуются участники из России, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран. Съемки проходили в Минеральных Водах, где на площади 40 тысяч квадратных метров построили 112-метровую полосу с препятствиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ювелир Даниил Абдурахманов из Екатеринбурга решил заработать пять миллионов рублей на развитие своей студии мастерской. За выигрышем он отправился на экстремальное шоу «Суперниндзя». По словам уральца, участие в шоу сильно изменило его жизнь и любимых людей. «До проекта я был на грани эмоционального выгорания, а после я вернулся домой очень заряженным, по-другому взглянул на свою жизнь и любимое дело. К слову, это стали замечать и окружающие: люди меня поддерживают, говорят приятные слова, родные гордятся, дочка прибегает из школы и говорит, что ее одноклассники и учителя тоже за меня болеют», — рассказал Даниил. Мужчина также признался, что шоу помогло и его пожилой матери, которая живет в Ташкенте. После смерти мужа женщина стала редко выходить из дома и общаться с окружающими. «Мое участие в проекте будто вдохнуло в нее жизнь: она мной очень гордится, говорит, что постоянно пересматривает мои фото с проекта, фото с кастинга „Суперниндзя. Дети“, куда меня пригласили для помощи в организации», — говорит уралец. Во время состязания екатеринбуржца поддерживали дети, жена и теща. Даниил поделился, что поначалу его очень испугала нереально огромная трасса. «Признаюсь честно, при первом взгляде возникло мимолетное желание вернуться домой, но я не мог себе этого позволить, ведь рядом с трассой за меня болела моя семья», — поделился Даниил с телеканалом СТС. Посмотреть на успехи земляка можно 3 ноября на телеканале СТС. Выпуск выйдет в 17:00. В «Суперниндзя» соревнуются участники из России, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран. Съемки проходили в Минеральных Водах, где на площади 40 тысяч квадратных метров построили 112-метровую полосу с препятствиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...