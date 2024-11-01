01 ноября 2024

В тюменском аэропорту появится бомбоубежище

В Тюмени утвердили проект строительства бомбоубежища в аэропорту Рощино
© Служба новостей «URA.RU»
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Убежище будет расположено на территории международного аэропорта Рощино
Убежище будет расположено на территории международного аэропорта Рощино Фото:

В тюменском аэропорту Рощино появится защитное сооружение гражданской обороны. проект будущего бомбоубежища получил положительную оценку экспертизы, сообщает единый госреестр заключений.

«Строительство защитного сооружения гражданской обороны в международном аэропорту Тюмень (Рощино). Форма экспертизы — негосударственная. Заключение — положительная оценка», — сообщает реестр. 

Известно, что проектную документацию разрабатывала ижевское ООО «Технология». Компания ведет деятельность в сфере архитектуры с 2008 года и имеет в портфеле более 90 выполненных госконтрактов.

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В тюменском аэропорту Рощино появится защитное сооружение гражданской обороны. проект будущего бомбоубежища получил положительную оценку экспертизы, сообщает единый госреестр заключений. «Строительство защитного сооружения гражданской обороны в международном аэропорту Тюмень (Рощино). Форма экспертизы — негосударственная. Заключение — положительная оценка», — сообщает реестр.  Известно, что проектную документацию разрабатывала ижевское ООО «Технология». Компания ведет деятельность в сфере архитектуры с 2008 года и имеет в портфеле более 90 выполненных госконтрактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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