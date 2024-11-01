В тюменском аэропорту появится бомбоубежище

Убежище будет расположено на территории международного аэропорта Рощино
В тюменском аэропорту Рощино появится защитное сооружение гражданской обороны. проект будущего бомбоубежища получил положительную оценку экспертизы, сообщает единый госреестр заключений.
«Строительство защитного сооружения гражданской обороны в международном аэропорту Тюмень (Рощино). Форма экспертизы — негосударственная. Заключение — положительная оценка», — сообщает реестр.
Известно, что проектную документацию разрабатывала ижевское ООО «Технология». Компания ведет деятельность в сфере архитектуры с 2008 года и имеет в портфеле более 90 выполненных госконтрактов.
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