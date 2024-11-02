В Якутии ввели режим ЧС из-за диких оленей, которые уводят домашний скот

В Оленекском эвенкийском национальном районе Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы увода домашних оленей стадами диких оленей Таймырской популяции. Об этом сообщила глава района Лена Иванова. По ее словам, ситуация требует немедленных мер для защиты и сохранения оленеводских стад.
«На основании решения комиссии ЧС и ОПБ района от 31.10.2024 г. N 31 „О введении режима ‚Чрезвычайная ситуация‘ муниципального характера в связи с уводом домашних оленей стад <...> и угрозой увода домашних оленей стад <...> северными дикими оленями Таймырской популяции“, — заявила глава Оленекского района. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
Наземные бригады, составленные из оленеводов, находящихся в отпуске, и охотников, были сформированы и направлены для оказания помощи в защите стада МУП «Оленекский» от диких северных оленей Таймырской популяции. Также были предприняты дополнительные меры безопасности с использованием авиационной поддержки. Компания «АЛРОСА» выполнила авиаоблет и переброску оленеводов для усиления защиты на местности.
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