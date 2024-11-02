В Якутии ввели режим ЧС из-за диких оленей, которые уводят домашний скот

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В Якутии введен режим ЧС из-за увода домашних оленей дикими собратьями
В Якутии введен режим ЧС из-за увода домашних оленей дикими собратьями Фото:

В Оленекском эвенкийском национальном районе Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы увода домашних оленей стадами диких оленей Таймырской популяции. Об этом сообщила глава района Лена Иванова. По ее словам, ситуация требует немедленных мер для защиты и сохранения оленеводских стад.

«На основании решения комиссии ЧС и ОПБ района от 31.10.2024 г. N 31 „О введении режима ‚Чрезвычайная ситуация‘ муниципального характера в связи с уводом домашних оленей стад <...> и угрозой увода домашних оленей стад <...> северными дикими оленями Таймырской популяции“, — заявила глава Оленекского района. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

Наземные бригады, составленные из оленеводов, находящихся в отпуске, и охотников, были сформированы и направлены для оказания помощи в защите стада МУП «Оленекский» от диких северных оленей Таймырской популяции. Также были предприняты дополнительные меры безопасности с использованием авиационной поддержки. Компания «АЛРОСА» выполнила авиаоблет и переброску оленеводов для усиления защиты на местности.

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В Оленекском эвенкийском национальном районе Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы увода домашних оленей стадами диких оленей Таймырской популяции. Об этом сообщила глава района Лена Иванова. По ее словам, ситуация требует немедленных мер для защиты и сохранения оленеводских стад. «На основании решения комиссии ЧС и ОПБ района от 31.10.2024 г. N 31 „О введении режима ‚Чрезвычайная ситуация‘ муниципального характера в связи с уводом домашних оленей стад <...> и угрозой увода домашних оленей стад <...> северными дикими оленями Таймырской популяции“, — заявила глава Оленекского района. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. Наземные бригады, составленные из оленеводов, находящихся в отпуске, и охотников, были сформированы и направлены для оказания помощи в защите стада МУП «Оленекский» от диких северных оленей Таймырской популяции. Также были предприняты дополнительные меры безопасности с использованием авиационной поддержки. Компания «АЛРОСА» выполнила авиаоблет и переброску оленеводов для усиления защиты на местности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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