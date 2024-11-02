Первый политический беженец из США получил российский паспорт

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Церемония вручения российских паспортов иностранцам состоялась в Московской области
Церемония вручения российских паспортов иностранцам состоялась в Московской области Фото:

Первый политический беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт. Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Управления МВД России «Серпуховское» в Московской области.

«Среди получивших документы — Джон Энтони Роблес, ранее проживавший в США», — говорится в telegram-канале Волк. Она отметила, что Роблес живет в России с 1996 года. Раньше он преподавал английский язык, однако в настоящее время он является литературным переводчиком. 

На церемонии вручения российского гражданства Роблес поблагодарил сотрудников полиции и органов государственной власти за помощь в получении и заявил, что всегда считал Россию своим домом. Он также отметил свою активную общественную позицию, упомянув о своей помощи в доставке гуманитарных грузов российским военным и жителям приграничных территорий после начала СВО.

Кроме того, на мероприятии присутствовали и другие иностранцы, которые дали клятву соблюдать Конституцию и законодательство страны, уважать ее культуру, историю и традиции. В ответ на это сотрудники МВД поздравили граждан России со значимым событием в их жизни.

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Первый политический беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт. Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Управления МВД России «Серпуховское» в Московской области. «Среди получивших документы — Джон Энтони Роблес, ранее проживавший в США», — говорится в telegram-канале Волк. Она отметила, что Роблес живет в России с 1996 года. Раньше он преподавал английский язык, однако в настоящее время он является литературным переводчиком.  На церемонии вручения российского гражданства Роблес поблагодарил сотрудников полиции и органов государственной власти за помощь в получении и заявил, что всегда считал Россию своим домом. Он также отметил свою активную общественную позицию, упомянув о своей помощи в доставке гуманитарных грузов российским военным и жителям приграничных территорий после начала СВО. Кроме того, на мероприятии присутствовали и другие иностранцы, которые дали клятву соблюдать Конституцию и законодательство страны, уважать ее культуру, историю и традиции. В ответ на это сотрудники МВД поздравили граждан России со значимым событием в их жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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