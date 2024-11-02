Тюменский таксист рассказал, как их обманывают пассажиры

В Тюмени чаще всего водителей такси обманывают женщины

02 ноября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Чаще всего женщины «случайно» забывают оплатить услуги такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени среди пассажиров, которые чаще всего обманывают таксистов, это женщины. Именно они случайно забывают перевести деньги и исчезают, не заплатив. Об этом URA.RU на правах анонимности, рассказал местный водитель. «В такси я работаю с 95 года. И замечаю, что в последнее время чаще всего обманывают именно женщины, молодые девушки. Они не привязывают карту к приложению и просят оплатить поездку через перевод в мобильном банке. Потом быстро выбегают из машины и исчезают. СМС-оповещения не всегда приходят быстро и ты не станешь долго ждать и берешь другой заказ. Потом сверяешь поступления и понимаешь, что деньги так и не дошли. И это очень распространено», — сообщил водитель. Он добавил, что в поддержке приложения обещают оставить таким нечестным пассажирам только оплату через сервис. Но возврата денежных средств водителям никто не делает. Агентство направило запрос в компанию «Яндекс.Go». Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени среди пассажиров, которые чаще всего обманывают таксистов, это женщины. Именно они случайно забывают перевести деньги и исчезают, не заплатив. Об этом URA.RU на правах анонимности, рассказал местный водитель. «В такси я работаю с 95 года. И замечаю, что в последнее время чаще всего обманывают именно женщины, молодые девушки. Они не привязывают карту к приложению и просят оплатить поездку через перевод в мобильном банке. Потом быстро выбегают из машины и исчезают. СМС-оповещения не всегда приходят быстро и ты не станешь долго ждать и берешь другой заказ. Потом сверяешь поступления и понимаешь, что деньги так и не дошли. И это очень распространено», — сообщил водитель. Он добавил, что в поддержке приложения обещают оставить таким нечестным пассажирам только оплату через сервис. Но возврата денежных средств водителям никто не делает. Агентство направило запрос в компанию «Яндекс.Go». Ответ на него ожидается.