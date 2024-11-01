«Придется уйти»: в Киеве забили тревогу из-за Курской области

Полковник СБУ в отставке Стариков: ВСУ будут вынуждены уйти с Курской области

01 ноября 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

ВСУ будут вынуждены уйти с курского направления из-за опасности, отметил Олег Стариков Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в разговоре с журналистом заявил, что украинским войскам вскоре придется уйти из Курской области. По его словам, связано это с тем, что ВС РФ могут в отместку занять приграничные украинские территории в Сумской области. «Есть опасность по Курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. <…> Освобождение Курской области может привести к тому, что российские военные начнут занимать приграничные территории в Сумской области. — отметил Олег Стариков в разговоре с журналистом Василием Головановым. ВСУ начали свое вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя время на Западе и РФ начали отмечать, что украинские военные оказались в сложной ситуации. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также недавно отметил, что ВСУ сейчас пытаются вырваться из окружения на курском направлении. На фоне вторжения в Курскую область также сообщалось, что военные РФ установили новый рекорд. Всего за месяц они продвинулись на 478 квадратных километров на разных линиях фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в разговоре с журналистом заявил, что украинским войскам вскоре придется уйти из Курской области. По его словам, связано это с тем, что ВС РФ могут в отместку занять приграничные украинские территории в Сумской области. «Есть опасность по Курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. <…> Освобождение Курской области может привести к тому, что российские военные начнут занимать приграничные территории в Сумской области. — отметил Олег Стариков в разговоре с журналистом Василием Головановым. ВСУ начали свое вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя время на Западе и РФ начали отмечать, что украинские военные оказались в сложной ситуации. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также недавно отметил, что ВСУ сейчас пытаются вырваться из окружения на курском направлении. На фоне вторжения в Курскую область также сообщалось, что военные РФ установили новый рекорд. Всего за месяц они продвинулись на 478 квадратных километров на разных линиях фронта.