Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в разговоре с журналистом заявил, что украинским войскам вскоре придется уйти из Курской области. По его словам, связано это с тем, что ВС РФ могут в отместку занять приграничные украинские территории в Сумской области.
«Есть опасность по Курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. <…> Освобождение Курской области может привести к тому, что российские военные начнут занимать приграничные территории в Сумской области. — отметил Олег Стариков в разговоре с журналистом Василием Головановым.
ВСУ начали свое вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя время на Западе и РФ начали отмечать, что украинские военные оказались в сложной ситуации. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также недавно отметил, что ВСУ сейчас пытаются вырваться из окружения на курском направлении. На фоне вторжения в Курскую область также сообщалось, что военные РФ установили новый рекорд. Всего за месяц они продвинулись на 478 квадратных километров на разных линиях фронта.
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