01 ноября 2024

В Свердловской области на два дня объявили экстренное предупреждение

МЧС: 2 и 3 ноября в Свердловской области будет сильный ветер, снег и гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, женщина с собакой
Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 2 и 3 ноября ожидаются очень сильный ветер, снегопад и гололед. Спасатели призывают жителей проявлять бдительность, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, сильный снег и гололед», — следует из сообщения. В период непогоды следует избегать на улице рекламных щитов и неустойчивых сооружений, нельзя прятаться от ветра у стен зданий, а также следует выбирать подходящую обувь.

О снеге и дожде 2 ноября на Среднем Урале предупреждал синоптик Алексей Пулин. По его мнению, исключением станет север области, там ожидается только снег.

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В Свердловской области 2 и 3 ноября ожидаются очень сильный ветер, снегопад и гололед. Спасатели призывают жителей проявлять бдительность, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, сильный снег и гололед», — следует из сообщения. В период непогоды следует избегать на улице рекламных щитов и неустойчивых сооружений, нельзя прятаться от ветра у стен зданий, а также следует выбирать подходящую обувь. О снеге и дожде 2 ноября на Среднем Урале предупреждал синоптик Алексей Пулин. По его мнению, исключением станет север области, там ожидается только снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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