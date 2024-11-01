В Свердловской области на два дня объявили экстренное предупреждение

МЧС: 2 и 3 ноября в Свердловской области будет сильный ветер, снег и гололед

02 ноября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловской области 2 и 3 ноября ожидаются очень сильный ветер, снегопад и гололед. Спасатели призывают жителей проявлять бдительность, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, сильный снег и гололед», — следует из сообщения. В период непогоды следует избегать на улице рекламных щитов и неустойчивых сооружений, нельзя прятаться от ветра у стен зданий, а также следует выбирать подходящую обувь. О снеге и дожде 2 ноября на Среднем Урале предупреждал синоптик Алексей Пулин. По его мнению, исключением станет север области, там ожидается только снег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 2 и 3 ноября ожидаются очень сильный ветер, снегопад и гололед. Спасатели призывают жителей проявлять бдительность, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, сильный снег и гололед», — следует из сообщения. В период непогоды следует избегать на улице рекламных щитов и неустойчивых сооружений, нельзя прятаться от ветра у стен зданий, а также следует выбирать подходящую обувь. О снеге и дожде 2 ноября на Среднем Урале предупреждал синоптик Алексей Пулин. По его мнению, исключением станет север области, там ожидается только снег.