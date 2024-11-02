CNN показал спутниковые снимки со строительства «мини-авианосца» в Китае

Китай приближается к завершению строительства нового авианосца на верфи Guangzhou Shipyard International в провинции Гуандун. Об этом сообщил телеканал CNN. Судно обладает необычными размерами и формой.
«Китай, судя по всему, построил новый и необычный авианосец, заинтриговав экспертов потенциально первым в своем роде судном, которое может еще больше усилить быстро растущую морскую мощь Пекина», — сообщил американский телеканал. Отмечается, что новейшее судно собирается на верфи Guangzhou Shipyard International в южной провинции Гуандун.
Бывший командир подводной лодки ВМС США Томас Шугарт назвал новый проект Пекина уникальным. «Этот потенциальный новый китайский авианосец имеет несколько необычную форму и размер: он намного меньше предыдущих авианосцев ВМС Китая», — заявил он. Шугарт предположил, что Китай построил первый в мире «гражданский авианосец».
По словам бывшего директора по операциям Объединенного разведывательного центра тихоокеанского командования ВС США Карла Шустера, новый авианосец может стать «недорогим дополнением к оперативным и логистическим возможностям ВМС НОАК в условиях низкой угрозы». Также судно может играть роль в береговой охране Китая, поддерживая более широкие морские операции страны.
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