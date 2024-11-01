Ельцин Центр отменил лекцию Архангельского* через сутки после признания его иноагентом

Ельцин Центр отменил выступление публициста Александра Архангельского*

02 ноября 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Александр Архангельский* регулярно выступал в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ельцин Центр отменил выступление писателя Александра Архангельского (признан Минюстом иноагентом). Лекция «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е» должна была пройти 7 ноября в Екатеринбурге, рассказали URA.RU в пресс-службе. «К сожалению, мы вынуждены отменить лекцию Александра Николаевича. Если вы купили билеты онлайн, деньги вам вернутся автоматически. Купленные офлайн билеты можно вернуть в кассах Ельцин Центра», — пояснили представители ЕЦ. Будут ли проводиться циклы встреч с публицистом дальше, в учреждении затрудняются ответить. Министерство юстиции России объявило иностранным агентом Архангельского 1 ноября. Писатель регулярно проводил лекции на площадке Ельцин Центра и рассказывал о литературе, кино, жизни в СССР и политике. Архангельский является литературным критиком, писателем, публицистом, профессором Высшей школы экономики, членом Вольного исторического общества, является автором программы «Против течения», «Хронограф» на канале «Россия», цикла документальных фильмов «Фабрики памяти: Библиотеки мира». *Александр Архангельский признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ельцин Центр отменил выступление писателя Александра Архангельского (признан Минюстом иноагентом). Лекция «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е» должна была пройти 7 ноября в Екатеринбурге, рассказали URA.RU в пресс-службе. «К сожалению, мы вынуждены отменить лекцию Александра Николаевича. Если вы купили билеты онлайн, деньги вам вернутся автоматически. Купленные офлайн билеты можно вернуть в кассах Ельцин Центра», — пояснили представители ЕЦ. Будут ли проводиться циклы встреч с публицистом дальше, в учреждении затрудняются ответить. Министерство юстиции России объявило иностранным агентом Архангельского 1 ноября. Писатель регулярно проводил лекции на площадке Ельцин Центра и рассказывал о литературе, кино, жизни в СССР и политике. Архангельский является литературным критиком, писателем, публицистом, профессором Высшей школы экономики, членом Вольного исторического общества, является автором программы «Против течения», «Хронограф» на канале «Россия», цикла документальных фильмов «Фабрики памяти: Библиотеки мира». *Александр Архангельский признан Минюстом РФ иноагентом