Ельцин Центр отменил лекцию Архангельского* через сутки после признания его иноагентом

Ельцин Центр отменил выступление писателя Александра Архангельского (признан Минюстом иноагентом). Лекция «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е» должна была пройти 7 ноября в Екатеринбурге, рассказали URA.RU в пресс-службе.
«К сожалению, мы вынуждены отменить лекцию Александра Николаевича. Если вы купили билеты онлайн, деньги вам вернутся автоматически. Купленные офлайн билеты можно вернуть в кассах Ельцин Центра», — пояснили представители ЕЦ. Будут ли проводиться циклы встреч с публицистом дальше, в учреждении затрудняются ответить.
Министерство юстиции России объявило иностранным агентом Архангельского 1 ноября. Писатель регулярно проводил лекции на площадке Ельцин Центра и рассказывал о литературе, кино, жизни в СССР и политике.
Архангельский является литературным критиком, писателем, публицистом, профессором Высшей школы экономики, членом Вольного исторического общества, является автором программы «Против течения», «Хронограф» на канале «Россия», цикла документальных фильмов «Фабрики памяти: Библиотеки мира».
*Александр Архангельский признан Минюстом РФ иноагентом
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