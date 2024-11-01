Крупный микрорайон в Златоусте остался без света

02 ноября 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Свет отключили днем 2 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области днем 2 ноября остались без света жители микрорайона «Машзавод». Горожане сообщают, что также наблюдаются перебои с мобильной связью. В пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» уточнили, что электоэнергия была отключена из-за повреждения кабеля. Подачу электричества уже восстанавливают. «Сегодня из-за повреждения кабельной линии электропередачи 6 кВ произошло отключение клиентов иной сетевой организации в части города Златоуст. Энергетики Златоустовских электросетей филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ оказывают максимальное содействие в восстановлении электроснабжения и находятся в диалоге с муниципальными службами», — пояснили в пресс-службе электросетевой компании. В организации добавили, что на месте работают специалисты. Инцидент будет локализован совместными усилиями в максимально сжатые сроки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области днем 2 ноября остались без света жители микрорайона «Машзавод». Горожане сообщают, что также наблюдаются перебои с мобильной связью. В пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» уточнили, что электоэнергия была отключена из-за повреждения кабеля. Подачу электричества уже восстанавливают. «Сегодня из-за повреждения кабельной линии электропередачи 6 кВ произошло отключение клиентов иной сетевой организации в части города Златоуст. Энергетики Златоустовских электросетей филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ оказывают максимальное содействие в восстановлении электроснабжения и находятся в диалоге с муниципальными службами», — пояснили в пресс-службе электросетевой компании. В организации добавили, что на месте работают специалисты. Инцидент будет локализован совместными усилиями в максимально сжатые сроки.