01 ноября 2024

Крупный микрорайон в Златоусте остался без света

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению" город Сатка Челябинская область, жкх, подъездные счетчики
Свет отключили днем 2 ноября Фото:

В Златоусте Челябинской области днем 2 ноября остались без света жители микрорайона «Машзавод». Горожане сообщают, что также наблюдаются перебои с мобильной связью. В пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» уточнили, что электоэнергия была отключена из-за повреждения кабеля. Подачу электричества уже восстанавливают.

«Сегодня из-за повреждения кабельной линии электропередачи 6 кВ произошло отключение клиентов иной сетевой организации в части города Златоуст. Энергетики Златоустовских электросетей филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ оказывают максимальное содействие в восстановлении электроснабжения и находятся в диалоге с муниципальными службами», — пояснили в пресс-службе электросетевой компании.

В организации добавили, что на месте работают специалисты. Инцидент будет локализован совместными усилиями в максимально сжатые сроки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте Челябинской области днем 2 ноября остались без света жители микрорайона «Машзавод». Горожане сообщают, что также наблюдаются перебои с мобильной связью. В пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» уточнили, что электоэнергия была отключена из-за повреждения кабеля. Подачу электричества уже восстанавливают. «Сегодня из-за повреждения кабельной линии электропередачи 6 кВ произошло отключение клиентов иной сетевой организации в части города Златоуст. Энергетики Златоустовских электросетей филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ оказывают максимальное содействие в восстановлении электроснабжения и находятся в диалоге с муниципальными службами», — пояснили в пресс-службе электросетевой компании. В организации добавили, что на месте работают специалисты. Инцидент будет локализован совместными усилиями в максимально сжатые сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...