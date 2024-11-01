Крупный микрорайон в Златоусте остался без света

В Златоусте Челябинской области днем 2 ноября остались без света жители микрорайона «Машзавод». Горожане сообщают, что также наблюдаются перебои с мобильной связью. В пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» уточнили, что электоэнергия была отключена из-за повреждения кабеля. Подачу электричества уже восстанавливают.
«Сегодня из-за повреждения кабельной линии электропередачи 6 кВ произошло отключение клиентов иной сетевой организации в части города Златоуст. Энергетики Златоустовских электросетей филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ оказывают максимальное содействие в восстановлении электроснабжения и находятся в диалоге с муниципальными службами», — пояснили в пресс-службе электросетевой компании.
В организации добавили, что на месте работают специалисты. Инцидент будет локализован совместными усилиями в максимально сжатые сроки.
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