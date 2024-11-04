Россия укрепит западное направление на фоне напряженности с НАТО

Мишустин поедет в Минск на Совет министров Союзного государства

05 ноября 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Последний раз Михаил Мишустин был в Минске в июне, на выставке «Белагро-2024» Фото: Роман Наумов © URA.RU Ключевая цель развития экономического сотрудничества России с Белоруссией — решение вопросов безопасности на фоне напряженных отношений с НАТО. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Минск, где примет участие в заседании Совета министров Союзного государства. Заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев отметил, что Москве выстраивание отношений с Минском дает большую защищенность западной границы. В декабре этого года исполнится 25 лет со дня подписания договора о Союзном государстве России и Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заседание Совета министров пройдет в преддверии 25-летия подписания договора о создании Союзного государства, которое состоялось 8 декабря 1999 года. На повестке — результаты работы по 28 союзным программам по углублению интеграции. Как сообщал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, планируется обсудить два десятка вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества, дальнейшей унификации законодательства. В числе вопросов реализация стратегии научно-технического развития, обсуждение равных прав граждан обеих стран, отмена роуминга на территории Союзного государства, развитие железнодорожного сообщения между регионами РФ и Белоруссии, проработка единой миграционной политики и общих принципов защиты прав потребителей. Планируется обсудить планы совместных мероприятий по противодействию терроризму и обеспечение в следующем году функционирования региональной группировки войск Белоруссии и РФ. Через месяц после Совета министров пройдет Высший госсовет Союзного государства. Об этом на прошлой неделе объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. На Высшем госсовете может быть представлена концепция безопасности Союзного государства. Для белорусского президента Александра Лукашенко совместные мероприятия с Россией — месседж гражданам перед январскими выборами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевой вопрос для России при выстраивании сотрудничества с Белоруссией — вопрос безопасности. Союзник находится на важном географическом направлении, говорит Владимир Киреев. «Эта тема особенно важна на фоне рисков эскалации конфликта с Западом в ближайшие годы. Не факт, что это произойдет, но к такому сценарию руководству страны надо готовиться. Для Минска в свою очередь Россия является гарантом стабильности и безопасности. Александру Лукашенко важно демонстрировать, что РФ и дальше будет оказывать Минску экономическую и военную поддержку. В преддверии выборов это его месседж гражданам, что, голосуя за него, они выбирают надежные отношения с Россией, гарантированную работу государственных структур, поддержку уровня жизни, как в целом страны, так и своего личного», — отмечает эксперт. При этом вопросы развития экономического сотрудничества и сами по себе имеют важность для обеих сторон. Это, прежде всего, промышленная кооперация, совместная разработка новой высокотехнологичной продукции, регулирование налогообложения и трудовой миграции, добавил собеседник URA.RU. Статья по теме Путин дал понять, когда и почему применит ядерное оружие «Речь пойдет о совместном продвижении продукции на внешних рынках. Белоруссия стала государством-партнером БРИКС, что тоже отразится в обсуждении. В целом, Россия и Белоруссия находятся в очень похожей ситуации: они являются экспортно ориентированными, в то же время санкционное давление оказывает негативное влияние на обе страны. Москва и Минск заинтересованы в сохранении своих позиций, обеспечении выхода на новые рынки и готовы работать над этим в том числе совместно», — говорит Владимир Киреев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ключевая цель развития экономического сотрудничества России с Белоруссией — решение вопросов безопасности на фоне напряженных отношений с НАТО. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Минск, где примет участие в заседании Совета министров Союзного государства. Заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев отметил, что Москве выстраивание отношений с Минском дает большую защищенность западной границы. Заседание Совета министров пройдет в преддверии 25-летия подписания договора о создании Союзного государства, которое состоялось 8 декабря 1999 года. На повестке — результаты работы по 28 союзным программам по углублению интеграции. Как сообщал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, планируется обсудить два десятка вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества, дальнейшей унификации законодательства. Через месяц после Совета министров пройдет Высший госсовет Союзного государства. Об этом на прошлой неделе объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. На Высшем госсовете может быть представлена концепция безопасности Союзного государства. Ключевой вопрос для России при выстраивании сотрудничества с Белоруссией — вопрос безопасности. Союзник находится на важном географическом направлении, говорит Владимир Киреев. «Эта тема особенно важна на фоне рисков эскалации конфликта с Западом в ближайшие годы. Не факт, что это произойдет, но к такому сценарию руководству страны надо готовиться. Для Минска в свою очередь Россия является гарантом стабильности и безопасности. Александру Лукашенко важно демонстрировать, что РФ и дальше будет оказывать Минску экономическую и военную поддержку. В преддверии выборов это его месседж гражданам, что, голосуя за него, они выбирают надежные отношения с Россией, гарантированную работу государственных структур, поддержку уровня жизни, как в целом страны, так и своего личного», — отмечает эксперт. При этом вопросы развития экономического сотрудничества и сами по себе имеют важность для обеих сторон. Это, прежде всего, промышленная кооперация, совместная разработка новой высокотехнологичной продукции, регулирование налогообложения и трудовой миграции, добавил собеседник URA.RU. «Речь пойдет о совместном продвижении продукции на внешних рынках. Белоруссия стала государством-партнером БРИКС, что тоже отразится в обсуждении. В целом, Россия и Белоруссия находятся в очень похожей ситуации: они являются экспортно ориентированными, в то же время санкционное давление оказывает негативное влияние на обе страны. Москва и Минск заинтересованы в сохранении своих позиций, обеспечении выхода на новые рынки и готовы работать над этим в том числе совместно», — говорит Владимир Киреев.