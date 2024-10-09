Путин дал понять, когда и почему применит ядерное оружие

Восьмая в этом году встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко стала новым подтверждением серьезности его слов о готовности дать жесткий ответ в случае агрессии Запада. Эксперты считают, что за последние недели слишком много сигналов было послано и со стороны России, и со стороны Белоруссии. Велось зондирование почвы. А сегодня лидеры могли обсудить дальнейший план действий. Награждением Лукашенко высшей наградой РФ Путин продемонстрировал незыблемость союза.
Начало переговоров было традиционным: протокольная часть, приветствие, обсуждение повестки. Впрочем, отличие от большинства предыдущих встреч все же есть: оба лидера оказались весьма немногословны. Даже Лукашенко, который, как правило, старается в красках описать текущую обстановку в сфере безопасности, сегодня в публичной части был сдержан, передает с места событий корреспондент URA.RU.
Путин сказал о значительной динамике торгово-экономических отношений, о росте торговли, о лидерстве России по объему прямых инвестиций в белорусскую экономику. «Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, работаем вместе в области сельского хозяйства.
Открываются возможности в сфере авиационного строительства. У нас есть возможность двигаться по этим направлениям, совместно дополняя друг друга», — отметил Путин.
Многие решения по развитию двусторонних связей принимаются на перспективу, сказал в свою очередь Лукашенко. «Запад поставил перед собой планы удушить нас. Не получилось. Они уже сами это признают…. Но мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы, новые возможности. И сколько бы мы с вами ни встречались, половина наших разговоров — это внутренние дела и вопросы безопасности», — подчеркнул Лукашенко.
После переговоров оба лидера отправились в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Там Путину предстояло вручить коллеге высшую награду РФ, учрежденную еще Петром Первым, — Орден святого Андрея Первозванного.
Путин и Лукашенко вошли в зал вместе. Заиграл оркестр, присутствующие встали. Белорусский лидер попросил жестами всех присаживаться, а говорить первым все же стал Путин. «Вы достойный этой награды, — обратился он к коллеге. –
[Это] признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений, союзничества и стратегического партнерства. На прочном фундаменте Россия и Белоруссия строят союзное государство, в рамках которого надежно обеспечивается общая оборона и безопасность, создано единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство».
В ответ Лукашенко посетовал, что сами себе ни он, ни Путин не могут вручать награды. Поэтому у него лишь высокие (а теперь — и высшая) награды России и православной церкви. До него орден Андрея Первозванного из зарубежных лидеров получали только Си Цзиньпин (Китай), Нарендра Моди (Индия), Гейдар Алиев (Азербайджан) и Нурсултан Назарбаев (Казахстан).
«Мы вместе ведем борьбу за справедливый мир. Союз России и Белоруссии стоит в авангарде этой борьбы. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда не отворачивались от России. Белоруссия никогда россиян не подводила. Примите мои заверения, — Лукашенко повернулся к стоящему слева Путину, — никогда не подведет».
Восьмой в этом году встрече лидеров России и Белоруссии предшествовал ряд заявлений и событий с обеих сторон. 12 сентября в Санкт-Петербурге Путин предупредил Запад, что Россия даст жесткий ответ, если НАТО разрешит Киеву атаковать территорию РФ дальнобойным оружием. 25 сентября президент впервые сделал публичной часть совещания Совбеза по ядерному сдерживанию и объявил об изменении ядерной доктрины России. Путин заявил, что РФ «оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии» и против Белоруссии. «В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — подчеркнул Путин.
После этого президент Лукашенко неоднократно создавал новостные поводы, демонстрируя, что реальные угрозы безопасности существуют не только его стране, но и ему лично. Он заявлял, что «наступление на Белоруссию приведет к краху киевской власти», что Белоруссия поможет украинцам, если «поляки попытаются оттяпать запад Украины». Недавно прошла информация, что во время полета Лукашенко на вертолете были замечены беспилотники. «Сбить вертолет президента — это война», — безапелляционно заявил белорусский лидер.
Идет прощупывание почвы, объясняют эксперты. Союзникам важна реакция Запада и Украины на все сигналы Путина. И сегодня Путин и Лукашенко имели возможность обсудить эту реакцию и, возможно, скорректировать свою стратегию. В вопросах безопасности, в ядерной истории, по мнению ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН Максима Вилисова, важно определиться, как «обеспечить ядерное сдерживание в условиях, когда фактически идет война обычными вооружениями».
По мнению руководителя аналитического отдела Международного евразийского движения Владимира Киреева, Россия и Белоруссия пытаются «одновременно найти выгодную формулу, как договориться с Западом, и определить условия, при которых придется наносить ядерный удар». «Но возникает еще один вопрос: сообща или врозь нужно будет договариваться с Западом? Ведь Запад немонолитен, особенно сейчас, когда все ждут исхода президентских выборов в США.
Ситуация выглядит так, будто вступить в ядерную войну мы можем чуть ли не завтра. Но Россия не превращает пока свою военную кампанию на Украине в тотальную войну против Запада, потому что считает такой сценарий непродуктивным, опасным и ненужным. Ситуация остается нестабильной и многовариативной, поэтому Путин демонстрирует готовность защитить Белоруссию в случае реальной угрозы, потому что это несет угрозы России», — отметил Киреев.
По мнению замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимира Шаповалова, тема безопасности остается ключевой в повестке переговоров президентов Путина и Лукашенко: «обеспечение госбезопасности является важной составляющей всех остальных сегментов — политического, экономического, правового». «Россия и Белоруссия фактически выстраивают единую систему безопасности. Поэтому, — отметил Шаповалов, — все, что происходило в Белоруссии в последние недели, беспокоит обоих лидеров.
Все заявления Путина и Лукашенко следует рассматривать как более чем убедительные с точки зрения защиты наших стран и как предостережение наших противников: если эти предостережения не сработают, возможность применения ядерного оружия есть, несмотря на всю апокалиптичность последствий».
Политолог Андрей Суздальцев, убежден, что никакого нападения на Белоруссию не будет. Тем более что сам президент Лукашенко буквально накануне сообщил, что поддерживает контакты и с Киевом, и с Варшавой. Суздальцев полагает, что идет определенное зондирование ситуации, и все последние заявления лидеров демонстрируют границы дозволенного. «Но надо помнить, что никто не передавал Лукашенко право применить ядерное оружие. Это право Россия, Путин, оставляет за собой», — заключил Суздальцев.
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