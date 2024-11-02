Челябинские металлурги болеют на работе тугоухостью и остеоартрозом

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Экологические решения Мечел по модернизации производства (в рамках реализации проекта «Чистый воздух»). Челябинск, слесарь, рабочий, промкорпус газоочистки эспц
Рабочие «Мечела» страдают от вибрационной болезни и тугоухости Фото:

Наиболее частными профессиональными заболеваниями металлургов челябинского холдинга «Мечел» являются тугоухость и остеоартроз. Как группа предприятий сообщила в своем отчете об устойчивом развитии, в 2023 году медики выявили 129 новых случаев болезней. Показатель стал самым низким за три года.

«Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями являются: вибрационная болезнь, тугоухость, заболевания костно-мышечной системы и дыхательных путей. Количество впервые выявленных случаев среди работников компании: в 2021 году — 180, в 2022 году — 222, в 2023 году — 129», — отмечено в отчете «Мечела».

Чтобы снизить заболеваемость, на всех предприятиях ежегодно проводят медосмотр. Кому требуется по состоянию здоровья, отправляют в санаторий. Однако эти меры не в силах уберечь от производственного травматизма. В 2023 году четыре сотрудника компании погибло на рабочем месте, еще 68 получили различные травмы. Речь идет о холдинге в целом.

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Наиболее частными профессиональными заболеваниями металлургов челябинского холдинга «Мечел» являются тугоухость и остеоартроз. Как группа предприятий сообщила в своем отчете об устойчивом развитии, в 2023 году медики выявили 129 новых случаев болезней. Показатель стал самым низким за три года. «Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями являются: вибрационная болезнь, тугоухость, заболевания костно-мышечной системы и дыхательных путей. Количество впервые выявленных случаев среди работников компании: в 2021 году — 180, в 2022 году — 222, в 2023 году — 129», — отмечено в отчете «Мечела». Чтобы снизить заболеваемость, на всех предприятиях ежегодно проводят медосмотр. Кому требуется по состоянию здоровья, отправляют в санаторий. Однако эти меры не в силах уберечь от производственного травматизма. В 2023 году четыре сотрудника компании погибло на рабочем месте, еще 68 получили различные травмы. Речь идет о холдинге в целом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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