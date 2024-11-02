Челябинские металлурги болеют на работе тугоухостью и остеоартрозом

02 ноября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Рабочие «Мечела» страдают от вибрационной болезни и тугоухости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наиболее частными профессиональными заболеваниями металлургов челябинского холдинга «Мечел» являются тугоухость и остеоартроз. Как группа предприятий сообщила в своем отчете об устойчивом развитии, в 2023 году медики выявили 129 новых случаев болезней. Показатель стал самым низким за три года. «Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями являются: вибрационная болезнь, тугоухость, заболевания костно-мышечной системы и дыхательных путей. Количество впервые выявленных случаев среди работников компании: в 2021 году — 180, в 2022 году — 222, в 2023 году — 129», — отмечено в отчете «Мечела». Чтобы снизить заболеваемость, на всех предприятиях ежегодно проводят медосмотр. Кому требуется по состоянию здоровья, отправляют в санаторий. Однако эти меры не в силах уберечь от производственного травматизма. В 2023 году четыре сотрудника компании погибло на рабочем месте, еще 68 получили различные травмы. Речь идет о холдинге в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наиболее частными профессиональными заболеваниями металлургов челябинского холдинга «Мечел» являются тугоухость и остеоартроз. Как группа предприятий сообщила в своем отчете об устойчивом развитии, в 2023 году медики выявили 129 новых случаев болезней. Показатель стал самым низким за три года. «Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями являются: вибрационная болезнь, тугоухость, заболевания костно-мышечной системы и дыхательных путей. Количество впервые выявленных случаев среди работников компании: в 2021 году — 180, в 2022 году — 222, в 2023 году — 129», — отмечено в отчете «Мечела». Чтобы снизить заболеваемость, на всех предприятиях ежегодно проводят медосмотр. Кому требуется по состоянию здоровья, отправляют в санаторий. Однако эти меры не в силах уберечь от производственного травматизма. В 2023 году четыре сотрудника компании погибло на рабочем месте, еще 68 получили различные травмы. Речь идет о холдинге в целом.