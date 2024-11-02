Каких свердловских фермеров освободили от налога

В Свердловской области хотят с 2025 по 2027 год отменить единый сельхозналог для некоторых производителей овощей и картофеля. Эти поправки в закон от 2018 года сейчас находятся на рассмотрении у депутатов заксо. Проект разработали по поручению губернатора Евгения Куйвашева, рассказал министр экономики региона Руслан Садыков.
«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разработан законопроект, направленный на поддержку производителей овощей. Предполагается на три года освободить их от уплаты налога при условии, что размер доходов от производства такой продукции составляет не менее 50%», — объяснил Садыков, сообщили в департаменте информполитики области.
Коснутся изменения тех, кто выращивает, перерабатывает и реализует овощи, бахчевые культуры (тыква, кабачок), корнеплоды (морковь, свекла, репа) и клубнеплоды (картофель). Для остальных единый сельхоз налог, согласно документу (есть в распоряжении URA.RU), может составить 5%.
Если поправки будут приняты, то работать закон в регионе начнет с 1 января 2025 года. Высвобожденные средства (сумма, по информации министерства агропромышленного комплекса области, с 2025 по 2027 год составит больше 17 млн рублей) пойдут на приобретение или сертификацию собственного семенного материала овощей и картофеля, топлива, минеральных удобрений, средств защиты растений, а также строительство либо реконструкцию оросительных систем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!