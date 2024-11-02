Медведев пояснил, почему Трамп не станет полноценным президентом в США

Медведев: Трамп является несистемным игроком и не станет полноценным главой США

02 ноября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп является одним из ключевых кандидатов в президенты США Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет стать полноценным лидером страны, даже если номинально его изберут главой страны. По словам российского политика, Трамп является несистемным игроком и именно поэтому реальную власть в Штатах будет иметь, так называемое глубинное государство США (deep state) — группа политиков, имеющие власть в стране, несмотря на демократические выборы. Новость по теме Все, что россиянам нужно знать о выборах в США: скандальная гонка и прогнозы «Президентом Америки не может стать несистемный игрок. Вот Трамп — он самый несистемный из системных, потому что он вообще не был на государственной службе. Но он все-таки внутри системы. И поэтому он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение того, что называется deep state», — отметил Медведев в интервью журналистам RT. Он подчеркнул, что в любом случае руководить США будет системный игрок, кем бы он не был. 4 ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы, где основными кандидатами выступят бывший президент Дональд Трамп от Республиканской партии и вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Оба кандидата уже начали активную предвыборную кампанию, которая ознаменовалась острыми дебатами. Оба кандидата в своих заявлениях делали акцент на украинский конфликт. Ранее стало известно, что нейросети определили победителя в президентской гонке США — Камалу Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет стать полноценным лидером страны, даже если номинально его изберут главой страны. По словам российского политика, Трамп является несистемным игроком и именно поэтому реальную власть в Штатах будет иметь, так называемое глубинное государство США (deep state) — группа политиков, имеющие власть в стране, несмотря на демократические выборы. «Президентом Америки не может стать несистемный игрок. Вот Трамп — он самый несистемный из системных, потому что он вообще не был на государственной службе. Но он все-таки внутри системы. И поэтому он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение того, что называется deep state», — отметил Медведев в интервью журналистам RT. Он подчеркнул, что в любом случае руководить США будет системный игрок, кем бы он не был. 4 ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы, где основными кандидатами выступят бывший президент Дональд Трамп от Республиканской партии и вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Оба кандидата уже начали активную предвыборную кампанию, которая ознаменовалась острыми дебатами. Оба кандидата в своих заявлениях делали акцент на украинский конфликт. Ранее стало известно, что нейросети определили победителя в президентской гонке США — Камалу Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.