Все, что россиянам нужно знать о выборах в США: скандальная гонка и прогнозы

USA Today отказалась поддержать Трампа и Харрис на предстоящих выборах в США

Шансы Трампа на победу в выборах президента в США остаются выше, чем у Харрис Фото: MICHAEL LE BRECHT II /Global Look Press новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году В США в ноябре 2024 года состоятся президентские выборы. Среди кандидатов значатся бывший глава страны Дональд Трамп — от Республиканской партии, вице-президент Штатов Камала Харрис — от Демократической партии. В первом этапе дебатов кандидаты обоюдно оскорбили друг друга. Кроме того, Трамп заявил о желании решить конфликт на Украине за сутки, а Харрис провела встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Какие ожидания и прогнозы в мире от выборов в США — в материале URA.RU. Когда пройдут выборы в США Кто является кандидатами на пост главы США Ожидания и прогнозы от выборов в США Протестная реакция на выборы в американских СМИ Когда пройдут выборы в США Выборы в США пройдут 5 ноября Фото: Li Rui Source/Global Look Press Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету в истории страны на них будет избран 47-й глава страны. Новый американский президент по итогам выборов вступит в должность 20 января 2025 года. По результатам последних социологических опросов, кандидаты от основных политических партий — Камала Харрис и Дональд Трамп — имеют схожие шансы на победу. В преддверии выборов Харрис активизировала свои усилия для того, чтобы обойти соперника, однако преимущество, которым она обладала в национальных опросах, постепенно сокращается. Процедура выборов в Штатах Кандидат на выборах в США должен быть уроженцем страны Фото: MICHAEL LE BRECHT II /Global Look Press В Соединенных Штатах требования к кандидатам на пост президента строго регламентированы второй статьей Конституции. Так, кандидат должен быть уроженцем страны, прожить в ней минимум 14 лет и достичь возраста 35 лет. Процесс выдвижения кандидатов происходит через их политические партии. Система выборов в США предусматривает двухэтапное голосование. Первый этап — это голосование избирателей по всей стране. Второй этап представляет собой голосование Коллегии выборщиков, состоящей из 538 представителей всех штатов и округа Колумбия. Эти выборщики, зачастую бывшие политики или активисты своих партий, в большинстве случаев (в 48 штатах и округе Колумбия) обязаны отдать свои голоса за кандидата, победившего в их штате. Отклонение от этого правила действует только в Небраске и Мэне. Однако количество выборщиков отличается в разных штатах. В связи с этим кандидат может выиграть выборы даже без абсолютного большинства голосов избирателей, если он обеспечит себе победу в ключевых штатах с большим числом выборщиков. Голоса выборщиков будут подсчитаны 17 декабря 2024 года. Результаты будут официально переданы в Конгресс США, который соберется 6 января 2025 года для окончательной проверки и подсчета голосов. Для победы кандидату необходимо получить не менее 270 голосов из числа выборщиков. Кто является кандидатами на пост главы США Кандидатами на пост президента США выдвигаются от двух партий — Республиканской и Демократической. От первой был выдвинут Дональд Трамп, от второй — Камала Харрис. Изначально от Демократической партии кандидатом был нынешний глава страны Джо Байден, однако, по состоянию здоровья ему пришлось сняться с президентской гонки. Как прошел первый этап дебатов Трампа и Харрис, их позиции Новость по теме Споры об Украине, совместные оскорбления и мемы: как прошел первый раунд дебатов Трампа и Харрис В Филадельфии 10 сентября 2024 года прошли первые дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Несмотря на предварительные ожидания, которые говорили об уверенном преимуществе Трампа, результаты дебатов оказались неожиданными для многих аналитиков. Экс-глава США считался фаворитом за свою умелость в ведении публичных дискуссий, в то время как Камала Харрис воспринималась многими как менее серьезный претендент. Однако вице-президент США проявила значительную подготовленность и уверенность во время дебатов, что позволило ей ясно изложить свою позицию по ряду ключевых вопросов. В ходе дебатов были затронуты основные внутренние и внешние проблемы страны. Харрис критиковала Трампа за стремление обогатить уже богатых за счет среднего класса, тогда как республиканец обвинял действующую администрацию в способствовании инфляции и неэффективном контроле миграции. В обсуждении внешней политики и вопросов обороны Камала Харрис также выглядела достойно, по крайней мере, не уступая Трампу, что стало сюрпризом для многих американцев. После завершения дебатов рейтинг демократки значительно вырос. Опрос, проведенный телекомпанией CNN, показал, что большинство американцев считают, что Камала Харрис лучше понимает их проблемы по сравнению с Дональдом Трампом. Ожидания и прогнозы от выборов в США После первого этапа дебатов Харрис опережает Трампа на два процентных пункта Фото: Official White House / Adam Schultz После того, как Джо Байден покинул президентскую гонку, Камала Харрис не сразу заявила о себе, как о серьезном кандидате на президентский пост. Однако благодаря эффективной PR-кампании и успешным выступлениям на теледебатах, она вскоре вышла в лидеры соревнования с Дональдом Трампом. По информации аналитического ресурса FiveThirtyEight, к 25 октября Харрис опережает Трампа на два процентных пункта, набирая 48,1% поддержки против 46,4% у республиканца. Однако, несмотря на это, шансы на победу экс-президента США остаются выше из-за его преимущества в ключевых штатах страны. Поскольку большинство штатов стабильно поддерживают одну партию, ключевую роль играют несколько «колеблющихся» штатов, где шансы на победу равны для обоих кандидатов. Именно в этих штатах и определяется исход выборов. Согласно аналитическим обзорам, Дональд Трамп уверенно лидирует в таких штатах, как Джорджия и Аризона, которые входят в число семи «колеблющихся» штатов. В пяти оставшихся шансы Трампа и Харрис расцениваются как равные. СМИ, включая CNN и Washington Post, считают, что ключевыми для кандидата от Республиканской партии будут штаты Джорджия и Пенсильвания. Успех в этих регионах, а также возможное добавление к их числу Северной Каролины, увеличат вероятность его возвращения в Белый дом. Шансы Трампа победить на выборах в США оцениваются выше, чем у Харрис Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Ранее Пенсильвания, Мичиган и Висконсин голосовали за демократов, но в 2016 году поддержали Трампа. В 2020 году Байдену удалось здесь одержать победу, соответственно, успех Харрис в этих регионах мог бы значительно приблизить ее к победе. На данный момент Камала Харрис опережает Дональда Трампа в четырех из семи «колеблющихся» штатов: Неваде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, причем в последних двух ее преимущество составляет 2% и 3% соответственно. В Северной Каролине, Джорджии и Аризоне преимущество у Дональда Трампа, но оно составляет менее одного процентного пункта. На текущий момент западные букмекерские конторы оценивают шансы Трампа на победу как 1,61 против 2,62 у Харрис. Это делает республиканца явным фаворитом накануне выборов. Так, среди уже проголосовавших на выборах в США значится Джо Байден. Он досрочно отдал свой голос, отстояв очередь на избирательном участке, однако неизвестно, за какого из кандидатов. Протестная реакция на выборы в американских СМИ Кандидатов на американских выборах президента отказались поддерживать такие СМИ, как The Washington Post и USA Today. Это решение вызвало споры среди журналистов, некоторые из которых считают подобное предательством демократических обязательств. The Washington Post Три американские газеты отказались поддерживать Харрис или Трампа на выборах Фото: Official White House / Lawrence Jackson Исполнительный директор The Washington Post Уилл Льюис объяснил решение отказа в поддержке кандидатов желанием вернуться к корням независимых материалов, хотя в редакции газеты уже был подготовлен проект одобрения кандидатуры Камалы Харрис. При этом, по словам некоторых источников, он был заблокирован владельцем газеты Джеффом Безосом. Колумнистка The Washington Post Александра Петри воспользовалась своей колонкой, чтобы постфактум выразить поддержку Харрис. В ответ на отказ газеты от поддержки кандидата, главный редактор газеты Роберт Каган и обозреватель Мишель Норрис подали в отставку. Кроме того, в связи с решением американской газеты более 200 000 читателей отменили подписку на нее. USA Today USA Today считает лидерство Трампа на посту президента США неэффективным Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В понедельник USA Today объявила, что не будет поддерживать кандидатов на президентские выборы 2024 года. Глава USA Today Ларк-Мари Антон подчеркнула, что вместо избирательных рекомендаций, издание будет стремиться предоставлять читателям «существенные факты и достоверные данные, которые помогут им сделать осознанный выбор» на выборах. На предыдущих выборах USA Today выразила поддержку Джо Байдену. В тот период издание критически высказывалось в адрес Дональда Трампа, назвав его лидерство неэффективным и указав на то, что США «опасно отклонились от правильного курса». В статье тех лет газета описала Байдена как «достойное средство против безграничного нарциссизма Трампа и его постоянного создания хаоса». USA Today поддерживала кандидатов начиная с 1982 года и в последний раз выразила поддержку Джо Байдену в 2020 году. Отказ изданий от одобрения кандидатов на предстоящих выборах является частью общей тенденции среди газетных организаций в последние годы, вызванной опасениями по поводу отчуждения подписчиков и углубления политических разногласий. Los Angeles Times Владелец Los Angeles Times Патрик Сун-Шионг выступил в защиту решения не поддерживать кандидатов, ссылаясь на уважение к выбору редакционного совета. Тем не менее некоторые сотрудники газеты заявили, что они подготовили одобрение кандидатуры Камалы Харриса, которое было заблокировано Сун-Шионгом. Это вызвало ряд отставок среди сотрудников и угрозы отмены подписок читателями. Отмечается, что с начала 2000-х годов L.A. Times последовательно поддерживала кандидатов на президентские выборы.

