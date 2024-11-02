Челябинцы наперебой бронируют Дедов морозов и снегурочек

У челябинцев спрос на Дедов морозов и снегурочек вырос на 37%
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Поезд деда Мороза. Курган, дед мороз и снегурочка, поезд деда мороза, дед мороз с Устюга
Также популярными героями стали рождественский леденец-трость и символ года — Змей Горыныч Фото:

В Челябинске за год спрос на Дедов морозов и снегурочек вырос на 37%. Причиной стало раннее бронирование новогодних представлений в городе, сообщили 2 ноября в пресс-службе «Авито Услуги».

«В октябре 2024 года в Челябинске спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Предложение от специалистов увеличилось пропорционально — на 61%. При этом также вырос спрос на новогодние представления», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, самыми востребованными Деды морозы и снегурочки становятся все же после 20 декабря. А популярными новогодними героями в этом году стали рождественский леденец-трость и символ года — Змей Горыныч.

При этом стоимость новогодних шоу начинается от 30 тысяч рублей. За год вдвое выросло число предложений о проведении таких представлений.

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В Челябинске за год спрос на Дедов морозов и снегурочек вырос на 37%. Причиной стало раннее бронирование новогодних представлений в городе, сообщили 2 ноября в пресс-службе «Авито Услуги». «В октябре 2024 года в Челябинске спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Предложение от специалистов увеличилось пропорционально — на 61%. При этом также вырос спрос на новогодние представления», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, самыми востребованными Деды морозы и снегурочки становятся все же после 20 декабря. А популярными новогодними героями в этом году стали рождественский леденец-трость и символ года — Змей Горыныч. При этом стоимость новогодних шоу начинается от 30 тысяч рублей. За год вдвое выросло число предложений о проведении таких представлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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