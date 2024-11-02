Челябинцы наперебой бронируют Дедов морозов и снегурочек

В Челябинске за год спрос на Дедов морозов и снегурочек вырос на 37%. Причиной стало раннее бронирование новогодних представлений в городе, сообщили 2 ноября в пресс-службе «Авито Услуги».
«В октябре 2024 года в Челябинске спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Предложение от специалистов увеличилось пропорционально — на 61%. При этом также вырос спрос на новогодние представления», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, самыми востребованными Деды морозы и снегурочки становятся все же после 20 декабря. А популярными новогодними героями в этом году стали рождественский леденец-трость и символ года — Змей Горыныч.
При этом стоимость новогодних шоу начинается от 30 тысяч рублей. За год вдвое выросло число предложений о проведении таких представлений.
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