Путин рассказал о «лучшем в мире» танке

Путин: танк Т-90М «Прорыв» — лучший в мире
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, танк, т-90м
Танк Т-90М — лучший в мире, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшей машиной своего класса в мире. По словам главы государства, данный танк не имеет себе равных на поле боя.

«Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. 100%! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все! Там никому нечего делать», — сказал российский глава. Его слова передает telegram-канал «Пул №3».

Танк Т-90М «Прорыв» представляет собой модернизированную версию Т-90А, разработанную специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Основные улучшения касаются башенного модуля с усовершенствованным многослойным бронированием и цифровой системой управления огнем «Калина». Также танк оборудован мощным двигателем и системой динамической защиты «Реликт», что значительно повышает его боевые возможности и выживаемость на поле боя.

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Президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшей машиной своего класса в мире. По словам главы государства, данный танк не имеет себе равных на поле боя. «Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. 100%! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все! Там никому нечего делать», — сказал российский глава. Его слова передает telegram-канал «Пул №3». Танк Т-90М «Прорыв» представляет собой модернизированную версию Т-90А, разработанную специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Основные улучшения касаются башенного модуля с усовершенствованным многослойным бронированием и цифровой системой управления огнем «Калина». Также танк оборудован мощным двигателем и системой динамической защиты «Реликт», что значительно повышает его боевые возможности и выживаемость на поле боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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