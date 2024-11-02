Путин рассказал о «лучшем в мире» танке

Путин: танк Т-90М «Прорыв» — лучший в мире

02 ноября 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Танк Т-90М — лучший в мире, подчеркнул Владимир Путин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшей машиной своего класса в мире. По словам главы государства, данный танк не имеет себе равных на поле боя. «Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. 100%! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все! Там никому нечего делать», — сказал российский глава. Его слова передает telegram-канал «Пул №3». Танк Т-90М «Прорыв» представляет собой модернизированную версию Т-90А, разработанную специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Основные улучшения касаются башенного модуля с усовершенствованным многослойным бронированием и цифровой системой управления огнем «Калина». Также танк оборудован мощным двигателем и системой динамической защиты «Реликт», что значительно повышает его боевые возможности и выживаемость на поле боя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшей машиной своего класса в мире. По словам главы государства, данный танк не имеет себе равных на поле боя. «Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. 100%! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все! Там никому нечего делать», — сказал российский глава. Его слова передает telegram-канал «Пул №3». Танк Т-90М «Прорыв» представляет собой модернизированную версию Т-90А, разработанную специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Основные улучшения касаются башенного модуля с усовершенствованным многослойным бронированием и цифровой системой управления огнем «Калина». Также танк оборудован мощным двигателем и системой динамической защиты «Реликт», что значительно повышает его боевые возможности и выживаемость на поле боя.