Путин рассказал о «лучшем в мире» танке

Президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшей машиной своего класса в мире. По словам главы государства, данный танк не имеет себе равных на поле боя.
«Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. 100%! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все! Там никому нечего делать», — сказал российский глава. Его слова передает telegram-канал «Пул №3».
Танк Т-90М «Прорыв» представляет собой модернизированную версию Т-90А, разработанную специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Основные улучшения касаются башенного модуля с усовершенствованным многослойным бронированием и цифровой системой управления огнем «Калина». Также танк оборудован мощным двигателем и системой динамической защиты «Реликт», что значительно повышает его боевые возможности и выживаемость на поле боя.
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