В Челябинской области большегруз не смог забраться в гололед по затяжному подъему и скатился назад, врезавшись в легковую машину и перекрыв все полосы. Напарник водителя пытался помочь, подсыпая под колеса песок, но остановить фуру не удалось.
«В Челябинской области из-за гололеда водитель безуспешно пытался тормозить, а его напарник — подсыпать песка. Без ДТП в итоге не обошлось», — говорится в telegram-канале «Блокнот ЧП». Дата происшествия пока неизвестна.
На видео водитель большегруза пытается забраться в горку по гололеду, в этом ему пытается помочь напарник, подсыпающий песок под колеса. Но фура не перестает катиться назад. В результате водитель врезается в легковой автомобиль и сбивает ограждение, встав поперек всех полос.
Ранее пресс-служба областного ГИБДД советовала водителям без крайней необходимости не выезжать на трассы. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные снегопады, гололед и порывистый ветер.
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