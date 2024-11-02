В Челябинской области водитель не удержал фуру на гололеде и перекрыл дорогу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Большегруз не смог забраться на горку Фото:

В Челябинской области большегруз не смог забраться в гололед по затяжному подъему и скатился назад, врезавшись в легковую машину и перекрыв все полосы. Напарник водителя пытался помочь, подсыпая под колеса песок, но остановить фуру не удалось.

«В Челябинской области из-за гололеда водитель безуспешно пытался тормозить, а его напарник — подсыпать песка. Без ДТП в итоге не обошлось», — говорится в telegram-канале «Блокнот ЧП». Дата происшествия пока неизвестна.

На видео водитель большегруза пытается забраться в горку по гололеду, в этом ему пытается помочь напарник, подсыпающий песок под колеса. Но фура не перестает катиться назад. В результате водитель врезается в легковой автомобиль и сбивает ограждение, встав поперек всех полос.

Ранее пресс-служба областного ГИБДД советовала водителям без крайней необходимости не выезжать на трассы. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные снегопады, гололед и порывистый ветер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области большегруз не смог забраться в гололед по затяжному подъему и скатился назад, врезавшись в легковую машину и перекрыв все полосы. Напарник водителя пытался помочь, подсыпая под колеса песок, но остановить фуру не удалось. «В Челябинской области из-за гололеда водитель безуспешно пытался тормозить, а его напарник — подсыпать песка. Без ДТП в итоге не обошлось», — говорится в telegram-канале «Блокнот ЧП». Дата происшествия пока неизвестна. На видео водитель большегруза пытается забраться в горку по гололеду, в этом ему пытается помочь напарник, подсыпающий песок под колеса. Но фура не перестает катиться назад. В результате водитель врезается в легковой автомобиль и сбивает ограждение, встав поперек всех полос. Ранее пресс-служба областного ГИБДД советовала водителям без крайней необходимости не выезжать на трассы. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные снегопады, гололед и порывистый ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...