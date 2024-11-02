Чернушку залило дождями

За последние полдня на территории Чернушки зафиксированы самые обильные осадки в Пермском крае, куда добрался смещающийся на северо-восток РФ циклон «Мартина». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«Осадки за последние 12 часов оказались весьма обильными на ряде метеостанций края. Чернушка — 23 мм (40% месячной нормы, в основном дождь)», — написано в telegram-канале центра.
Вторую строчку занимает Верещагино с показателем в 12 мм (снег). В Бисере и Губахе — по 11 мм (снег). Самые низкие значения — в Кунгуре, Перми и Чайковском — по 6 мм (дождь и мокрый снег).
Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за медленно смещающегося циклона. Согласно прогнозу, 3 ноября в северных и восточных районах региона выпадет очень сильный снег.
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