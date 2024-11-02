02 ноября 2024

Чернушку залило дождями

© Служба новостей «URA.RU»
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Погоду в регионе определяет циклон с Финского залива
Погоду в регионе определяет циклон с Финского залива Фото:

За последние полдня на территории Чернушки зафиксированы самые обильные осадки в Пермском крае, куда добрался смещающийся на северо-восток РФ циклон «Мартина». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Осадки за последние 12 часов оказались весьма обильными на ряде метеостанций края. Чернушка — 23 мм (40% месячной нормы, в основном дождь)», — написано в telegram-канале центра.

Вторую строчку занимает Верещагино с показателем в 12 мм (снег). В Бисере и Губахе — по 11 мм (снег). Самые низкие значения — в Кунгуре, Перми и Чайковском — по 6 мм (дождь и мокрый снег).

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за медленно смещающегося циклона. Согласно прогнозу, 3 ноября в северных и восточных районах региона выпадет очень сильный снег.

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За последние полдня на территории Чернушки зафиксированы самые обильные осадки в Пермском крае, куда добрался смещающийся на северо-восток РФ циклон «Мартина». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Осадки за последние 12 часов оказались весьма обильными на ряде метеостанций края. Чернушка — 23 мм (40% месячной нормы, в основном дождь)», — написано в telegram-канале центра. Вторую строчку занимает Верещагино с показателем в 12 мм (снег). В Бисере и Губахе — по 11 мм (снег). Самые низкие значения — в Кунгуре, Перми и Чайковском — по 6 мм (дождь и мокрый снег). Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за медленно смещающегося циклона. Согласно прогнозу, 3 ноября в северных и восточных районах региона выпадет очень сильный снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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