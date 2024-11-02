Пермь оказалась в центре циклона «Мартина»

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Грозовые тучи с ливнем смещаются на северо-восток Прикамья
Грозовые тучи с ливнем смещаются на северо-восток Прикамья Фото:

Метеоданные, полученные вблизи аэропорта Большое Савино, свидетельствуют, что Пермь находится в центре циклона «Мартина». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Сейчас Пермь оказалась практически в самом центре циклона „Мартина“. На это указывает ослабление ветра в аэропорту до 2 м/с. Сильный дождь на юго-востоке от города связаны с волной на холодном фронте», — написано в telegram-канале центра.

По данным метеорологов, давление на метеостанции краевого центра к вечеру 2 октября упало до 713,6 мм ртутного столба, что всего на 3 мм выше абсолютного минимума последних 50 лет. Предыдущий рекорд был установлен 8 декабря 2015 года.

Ранее необычно сильная для ноября гроза была зафиксирована у границы Башкирии и Пермского края. Фронт смещается на северо-восток. По оценке специалистов, ночью грозовые тучи достигнут Губахи.

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Метеоданные, полученные вблизи аэропорта Большое Савино, свидетельствуют, что Пермь находится в центре циклона «Мартина». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Сейчас Пермь оказалась практически в самом центре циклона „Мартина“. На это указывает ослабление ветра в аэропорту до 2 м/с. Сильный дождь на юго-востоке от города связаны с волной на холодном фронте», — написано в telegram-канале центра. По данным метеорологов, давление на метеостанции краевого центра к вечеру 2 октября упало до 713,6 мм ртутного столба, что всего на 3 мм выше абсолютного минимума последних 50 лет. Предыдущий рекорд был установлен 8 декабря 2015 года. Ранее необычно сильная для ноября гроза была зафиксирована у границы Башкирии и Пермского края. Фронт смещается на северо-восток. По оценке специалистов, ночью грозовые тучи достигнут Губахи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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