02 ноября 2024

В Екатеринбурге водитель каршеринга влетел в столб, пострадавшие в коме. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария, делимобиль
Каршеринг влетел в столб на высокой скорости (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Посадской (Верх-Исетский район) водитель каршеринга врезался в столб. 19-летнего парня, который был за рулем, и его пассажирку увезли в больницу с переломами и в состоянии комы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В результате ДТП водитель иномарки с переломом позвоночника и плеча, а также 19-летняя девушка-пассажир, которая в момент аварии находилась в салоне на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности, в состоянии комы доставлены в больницу бригадой медиков», — рассказали в ведомстве. В ГАИ уточнили, что 19-летний местный житель со стажем менее года взял машину в краткосрочную аренду и не справился с управлением на высокой скорости, допустив съезд с дороги и наезд на фонарный столб.

Судя по кадрам, разбился Volkswagen Polo сервиса «Делимобиль». По факту ДТП назначено проведение проверки.

Водитель Volkswagen Polo имел водительский стаж менее года
Водитель Volkswagen Polo имел водительский стаж менее года
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В Екатеринбурге на улице Посадской (Верх-Исетский район) водитель каршеринга врезался в столб. 19-летнего парня, который был за рулем, и его пассажирку увезли в больницу с переломами и в состоянии комы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель иномарки с переломом позвоночника и плеча, а также 19-летняя девушка-пассажир, которая в момент аварии находилась в салоне на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности, в состоянии комы доставлены в больницу бригадой медиков», — рассказали в ведомстве. В ГАИ уточнили, что 19-летний местный житель со стажем менее года взял машину в краткосрочную аренду и не справился с управлением на высокой скорости, допустив съезд с дороги и наезд на фонарный столб. Судя по кадрам, разбился Volkswagen Polo сервиса «Делимобиль». По факту ДТП назначено проведение проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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