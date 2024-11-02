В Екатеринбурге водитель каршеринга влетел в столб, пострадавшие в коме. Фото, видео

03 ноября 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Каршеринг влетел в столб на высокой скорости (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Посадской (Верх-Исетский район) водитель каршеринга врезался в столб. 19-летнего парня, который был за рулем, и его пассажирку увезли в больницу с переломами и в состоянии комы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель иномарки с переломом позвоночника и плеча, а также 19-летняя девушка-пассажир, которая в момент аварии находилась в салоне на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности, в состоянии комы доставлены в больницу бригадой медиков», — рассказали в ведомстве. В ГАИ уточнили, что 19-летний местный житель со стажем менее года взял машину в краткосрочную аренду и не справился с управлением на высокой скорости, допустив съезд с дороги и наезд на фонарный столб. Судя по кадрам, разбился Volkswagen Polo сервиса «Делимобиль». По факту ДТП назначено проведение проверки. Водитель Volkswagen Polo имел водительский стаж менее года telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Посадской (Верх-Исетский район) водитель каршеринга врезался в столб. 19-летнего парня, который был за рулем, и его пассажирку увезли в больницу с переломами и в состоянии комы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель иномарки с переломом позвоночника и плеча, а также 19-летняя девушка-пассажир, которая в момент аварии находилась в салоне на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности, в состоянии комы доставлены в больницу бригадой медиков», — рассказали в ведомстве. В ГАИ уточнили, что 19-летний местный житель со стажем менее года взял машину в краткосрочную аренду и не справился с управлением на высокой скорости, допустив съезд с дороги и наезд на фонарный столб. Судя по кадрам, разбился Volkswagen Polo сервиса «Делимобиль». По факту ДТП назначено проведение проверки.