Правительство направит 48 миллионов рублей пострадавшим в Курской области

03 ноября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Распоряжение подписал Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU Правительство России выделит более 48 миллионов рублей на поддержку жителей Курской области, пострадавших от действий вооруженных сил Украины. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, средства будут предоставлены из резервного фонда правительства. «Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам», — указано в тексте распоряжения. Помимо выделения средств, правительство Курской области должно предоставить МЧС России списки граждан, нуждающихся в помощи. МЧС РФ возьмет на себя контроль за целевым и эффективным использованием выделенных фондов, чтобы обеспечить максимально возможную поддержку пострадавшим. В октябре текущего года в Курской области было образовано министерство, задачей которого стало восстановление приграничных территорий, напоминает RT. В общей сложности власти региона объявили о создании трех новых министерств. Теперь функции отдельных органов исполнительной власти будут выполнять министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. В дополнение, комитеты по труду и занятости населения, а также по тарифам и ценам были трансформированы в статус министерств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России выделит более 48 миллионов рублей на поддержку жителей Курской области, пострадавших от действий вооруженных сил Украины. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, средства будут предоставлены из резервного фонда правительства. «Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам», — указано в тексте распоряжения. Помимо выделения средств, правительство Курской области должно предоставить МЧС России списки граждан, нуждающихся в помощи. МЧС РФ возьмет на себя контроль за целевым и эффективным использованием выделенных фондов, чтобы обеспечить максимально возможную поддержку пострадавшим. В октябре текущего года в Курской области было образовано министерство, задачей которого стало восстановление приграничных территорий, напоминает RT. В общей сложности власти региона объявили о создании трех новых министерств. Теперь функции отдельных органов исполнительной власти будут выполнять министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. В дополнение, комитеты по труду и занятости населения, а также по тарифам и ценам были трансформированы в статус министерств.