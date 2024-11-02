02 ноября 2024

Правительство направит 48 миллионов рублей пострадавшим в Курской области

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пакистан с рабочим визитом., мишустин михаил
Распоряжение подписал Мишустин Фото:

Правительство России выделит более 48 миллионов рублей на поддержку жителей Курской области, пострадавших от действий вооруженных сил Украины. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, средства будут предоставлены из резервного фонда правительства.

«Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам», — указано в тексте распоряжения.

Помимо выделения средств, правительство Курской области должно предоставить МЧС России списки граждан, нуждающихся в помощи. МЧС РФ возьмет на себя контроль за целевым и эффективным использованием выделенных фондов, чтобы обеспечить максимально возможную поддержку пострадавшим.

В октябре текущего года в Курской области было образовано министерство, задачей которого стало восстановление приграничных территорий, напоминает RT. В общей сложности власти региона объявили о создании трех новых министерств. Теперь функции отдельных органов исполнительной власти будут выполнять министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. В дополнение, комитеты по труду и занятости населения, а также по тарифам и ценам были трансформированы в статус министерств.

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Правительство России выделит более 48 миллионов рублей на поддержку жителей Курской области, пострадавших от действий вооруженных сил Украины. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, средства будут предоставлены из резервного фонда правительства. «Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам», — указано в тексте распоряжения. Помимо выделения средств, правительство Курской области должно предоставить МЧС России списки граждан, нуждающихся в помощи. МЧС РФ возьмет на себя контроль за целевым и эффективным использованием выделенных фондов, чтобы обеспечить максимально возможную поддержку пострадавшим. В октябре текущего года в Курской области было образовано министерство, задачей которого стало восстановление приграничных территорий, напоминает RT. В общей сложности власти региона объявили о создании трех новых министерств. Теперь функции отдельных органов исполнительной власти будут выполнять министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. В дополнение, комитеты по труду и занятости населения, а также по тарифам и ценам были трансформированы в статус министерств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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