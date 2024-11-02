02 ноября 2024

Под Нижним Тагилом в снегопад врезались две машины, среди пострадавших младенец. Видео

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Полиция начала проверку для уточнения причин ДТП под Нижним Тагилом (архивное фото) Фото:

Под Нижним Тагилом (Свердловская область) в снегопад Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, из-за чего пострадали оба водителя, пассажирка «Лады» и ее полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Ford Focus, 32-летний мужчина, двигаясь в условиях снегопада, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Lada Granta, под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и два пассажира Лады, в том числе полуторагодовалый мальчик, доставлены в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Мать ребенка и сам младенец не были пристегнуты ремнями безопасности. У них самые тяжелые ранения. Полиция начала проверку по факту ДТП, в ходе которой установят точную причину аварии, состояние водителей на момент происшествия и то, как перевозились пассажиры.

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Под Нижним Тагилом (Свердловская область) в снегопад Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, из-за чего пострадали оба водителя, пассажирка «Лады» и ее полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель Ford Focus, 32-летний мужчина, двигаясь в условиях снегопада, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Lada Granta, под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и два пассажира Лады, в том числе полуторагодовалый мальчик, доставлены в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении. Мать ребенка и сам младенец не были пристегнуты ремнями безопасности. У них самые тяжелые ранения. Полиция начала проверку по факту ДТП, в ходе которой установят точную причину аварии, состояние водителей на момент происшествия и то, как перевозились пассажиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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