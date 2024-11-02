02 ноября 2024

Журналист Филлипс назвал помощь американца Мартиндейла ВС России подвигом

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Cиловики РФ вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниела Мартиндейла Фото:

Британский журналист Грэм Филлипс выразил восхищение поступками американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал Вооруженным силам РФ. Филлипс назвал действия Мартиндейла подвигом и отметил их результативность.

«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг. То, что я прочитал, вызывает положительные эмоции, он молодец», — сказал Филлипс, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что действия Мартиндейла заслуживают уважения и вызывают положительные эмоции у тех, кто знаком с его историей.

Филлипс также добавил, что Мартиндейл не единственный американец, выразивший поддержку России. По словам журналиста, по всему миру много адекватных и здравомыслящих людей поддерживают Россию и стремятся к правде. «Конечно, можно еще сказать, что это не первый американец, который боролся и борется за нас», — подчеркнул он, напоминая о Расселе Бентли, известном как «Техас».

Мартиндейл на протяжении двух лет самостоятельно устанавливал контакты с представителями Вооруженных сил России, передавая им координаты объектов ВСУ. Предоставленная им информация использовалась для ударов по инфраструктуре, военной технике и личному составу украинской армии. Накануне силовики вывезли его с подконтрольной ВСУ территории, передает RT.

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Британский журналист Грэм Филлипс выразил восхищение поступками американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал Вооруженным силам РФ. Филлипс назвал действия Мартиндейла подвигом и отметил их результативность. «Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг. То, что я прочитал, вызывает положительные эмоции, он молодец», — сказал Филлипс, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что действия Мартиндейла заслуживают уважения и вызывают положительные эмоции у тех, кто знаком с его историей. Филлипс также добавил, что Мартиндейл не единственный американец, выразивший поддержку России. По словам журналиста, по всему миру много адекватных и здравомыслящих людей поддерживают Россию и стремятся к правде. «Конечно, можно еще сказать, что это не первый американец, который боролся и борется за нас», — подчеркнул он, напоминая о Расселе Бентли, известном как «Техас». Мартиндейл на протяжении двух лет самостоятельно устанавливал контакты с представителями Вооруженных сил России, передавая им координаты объектов ВСУ. Предоставленная им информация использовалась для ударов по инфраструктуре, военной технике и личному составу украинской армии. Накануне силовики вывезли его с подконтрольной ВСУ территории, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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