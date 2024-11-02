В России упростят порядок перевода пенсионных накоплений

03 ноября 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

пенсионерам расширят возможности на Госуслугах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Теперь россияне могут упростить процесс управления своими пенсионными накоплениями через портал «Госуслуги». Согласно новым правилам, гражданам будет достаточно подать электронное заявление для перевода средств между Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Новость по теме Кто получит повышенную пенсию в ноябре: полный список, график выплат В Минфине подчеркнули важность этого нововведения: «Для самих граждан процесс подачи и подписания заявления через ЕПГУ должен быть простым и понятным, подобно тому, как это происходит сейчас с другими государственными услугами», — отметили в ведомстве, передают «Известия». Это изменение направлено на упрощение доступа к услугам и повышение их доступности, особенно для жителей отдаленных районов. Кроме того, переход на электронный формат с использованием усиленной электронной подписи, сертифицированной Минцифры России, устраняет необходимость личного посещения офисов, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями или проживающих в удаленных регионах. Эксперты считают этот шаг значительным улучшением в системе управления пенсионными накоплениями. Начиная с 1 ноября, российские граждане, чей доход не превышает 80 тысяч рублей, получили возможность увеличить размер будущих пенсионных выплат на 7,5-8% от их зарплаты благодаря участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Экономист Александр Абрамов отметил, что в рамках программы участникам будет выплачиваться по три тысячи рублей ежемесячно в течение десяти лет от государства в виде софинансирования. Спустя 15 лет такая система может существенно увеличить пенсионные выплаты с учетом инфляции. Для вступления в программу необходимо иметь гражданство РФ, быть старше 18 лет и заключить договор с аккредитованным негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Участники программы имеют право самостоятельно определять размер взносов и выбирать схемы их выплат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теперь россияне могут упростить процесс управления своими пенсионными накоплениями через портал «Госуслуги». Согласно новым правилам, гражданам будет достаточно подать электронное заявление для перевода средств между Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). В Минфине подчеркнули важность этого нововведения: «Для самих граждан процесс подачи и подписания заявления через ЕПГУ должен быть простым и понятным, подобно тому, как это происходит сейчас с другими государственными услугами», — отметили в ведомстве, передают «Известия». Это изменение направлено на упрощение доступа к услугам и повышение их доступности, особенно для жителей отдаленных районов. Кроме того, переход на электронный формат с использованием усиленной электронной подписи, сертифицированной Минцифры России, устраняет необходимость личного посещения офисов, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями или проживающих в удаленных регионах. Эксперты считают этот шаг значительным улучшением в системе управления пенсионными накоплениями. Начиная с 1 ноября, российские граждане, чей доход не превышает 80 тысяч рублей, получили возможность увеличить размер будущих пенсионных выплат на 7,5-8% от их зарплаты благодаря участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Экономист Александр Абрамов отметил, что в рамках программы участникам будет выплачиваться по три тысячи рублей ежемесячно в течение десяти лет от государства в виде софинансирования. Спустя 15 лет такая система может существенно увеличить пенсионные выплаты с учетом инфляции. Для вступления в программу необходимо иметь гражданство РФ, быть старше 18 лет и заключить договор с аккредитованным негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Участники программы имеют право самостоятельно определять размер взносов и выбирать схемы их выплат.