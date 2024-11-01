Эксперты рассказали, как увеличить размер будущей пенсии

Россияне с доходом до 80 тысяч рублей смогут увеличить свои пенсионные выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Для участия в ПДС необходимо быть гражданином России, достигшим 18 лет
Для участия в ПДС необходимо быть гражданином России, достигшим 18 лет Фото:

Россияне с доходом до 80 тысяч рублей могут увеличить свои будущие пенсионные выплаты на 7,5-8% от зарплаты, приняв участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). При этом государство будет софинансировать часть взносов. Об этом сообщили эксперты РИА Новости.

«Допустим, вы получаете 80 тысяч рублей в месяц, а значит [при участии в программе долгосрочных сбережений], можете рассчитывать на софинансирование государством вашей пенсии в течение десяти лет в размере трех тысяч рублей... По нашим самым общим оценкам, через 15 лет вы будете ежемесячно получать примерно 7,5-8% от ежемесячного заработка с учетом индексации на инфляцию», — рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

Для участия в программе добровольного пенсионного страхования необходимо иметь российское гражданство и быть старше 18 лет, а также заключить соглашение с одним из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), аккредитованных для работы в этой программе. Как отметил один из экспертов, участники программы могут самостоятельно определять размер взносов, переводить ранее накопленные средства в НПФ и выбирать оптимальные схемы выплат при наступлении пенсионного возраста.

В России предусмотрены пенсии для безработных, напомнила в разговоре с URA.RU кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Что это такое, как ее оформить и какой фиксированный размер выплат — в материале URA.RU.

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Россияне с доходом до 80 тысяч рублей могут увеличить свои будущие пенсионные выплаты на 7,5-8% от зарплаты, приняв участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). При этом государство будет софинансировать часть взносов. Об этом сообщили эксперты РИА Новости. «Допустим, вы получаете 80 тысяч рублей в месяц, а значит [при участии в программе долгосрочных сбережений], можете рассчитывать на софинансирование государством вашей пенсии в течение десяти лет в размере трех тысяч рублей... По нашим самым общим оценкам, через 15 лет вы будете ежемесячно получать примерно 7,5-8% от ежемесячного заработка с учетом индексации на инфляцию», — рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Для участия в программе добровольного пенсионного страхования необходимо иметь российское гражданство и быть старше 18 лет, а также заключить соглашение с одним из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), аккредитованных для работы в этой программе. Как отметил один из экспертов, участники программы могут самостоятельно определять размер взносов, переводить ранее накопленные средства в НПФ и выбирать оптимальные схемы выплат при наступлении пенсионного возраста. В России предусмотрены пенсии для безработных, напомнила в разговоре с URA.RU кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Что это такое, как ее оформить и какой фиксированный размер выплат — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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