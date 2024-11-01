Кто получит повышенную пенсию в ноябре: полный список, график выплат

С 1 ноября некоторые группы пенсионеров начнут получать дополнительные выплаты к своим пенсиям. Так, например, надбавку смогут получить россияне с доходом до 80 тысяч рублей и те, кто прекратил трудовую деятельность в сентябре. В этом материале URA.RU рассказывает, кто и когда сможет получить повышенную пенсию в текущем месяце.
Повышение пенсий для определенных категорий работников
Те, кто имеют доход свыше 80 тысяч рублей
С 1 ноября граждане России с доходом до 80 тысяч рублей могут увеличить будущие пенсионные выплаты на 7,5-8% от зарплаты, участвуя в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Экономист Александр Абрамов сообщил, что участники будут получать по три тысячи рублей в месяц в течение десяти лет от государства в качестве софинасирования. Через 15 лет это может привести к значительному росту пенсии с учетом инфляции. Для участия необходимо быть гражданином России старше 18 лет и подписать контракт с аккредитованным Негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Участники могут самостоятельно выбирать размер взносов и схемы выплат.
Те, кто трудится в авиации и угольной промышленности
С 1 ноября также увеличатся пенсионные доплаты для определенных категорий работников, включая членов летных экипажей гражданской авиации и сотрудников угольной промышленности с стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Для работников угольной отрасли требуется 25 лет работы на полной ставке для получения доплат, которые выплачиваются вместе с основной пенсией. Эти доплаты за вредные для здоровья и тяжелые условия труда финансируются работодателями и зависят от среднемесячного заработка и стажа. Суммы будут пересматриваться четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
Прибавку к пенсии получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет
С 1 ноября пенсии вырастут у пенсионеров, достигших 80-летнего возраста и инвалидов первой группы. Первая категория получат прибавку к пенсии в размере 8134,88 рубля. Также такую сумму без дополнительной надбавки получат инвалиды первой группы, которым в ноябре исполнится 80 лет. Увеличение выплат будет происходить автоматически, без необходимости подачи заявления.
Проиндексированная пенсия для тех, кто прекратил работать в сентябре
Юрист Оксана Красовская сообщает, что пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в сентябре, получат пенсии с учетом индексации уже в ноябре. В то время как те, кто уволится в конце октября, смогут получить проиндексированные выплаты лишь в декабре. Это обусловлено нормами законодательства, предусматривающими, что решение об индексации пенсий принимается в месяце, следующем за месяцем получения Социальным фондом РФ (СВР) информации от работодателя. Соответственно, если увольнение произошло в октябре, решение о перерасчете СФР примет только в ноябре, а в декабре будет выплачена пенсия с надбавкой.
График выплат
Пенсии в ноябре будут выплачиваться заранее из-за Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Для получения информации о выплатах можно обратиться на сайт Социального фонда России. График доставки пенсий зависит от работы почты или банка.
• В городских отделениях, работающих шесть дней в неделю, пенсии за 4 ноября будут доставлены 2 ноября, за 5 ноября — 5 ноября;
• В отделениях с выходным в воскресенье или понедельник — аналогично;
• В отделениях с выходными в субботу и воскресенье — доставка за 4 ноября будет 1 ноября;
• В сельских отделениях с графиком понедельник, среда, пятница — доставка за 4 и 5 ноября пройдет 1 ноября;
• В отделениях с графиком вторник, четверг, суббота — доставка за 4 ноября будет происходить 2 ноября.
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