02 ноября 2024

Кунгур вошел в топ городов России для уединенного отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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В рейтинг вошли пять маленьких российских городов
В рейтинг вошли пять маленьких российских городов Фото:

Кунгур (Пермский край) стал одним из пяти маленьких городов РФ, которые идеально подходят для уединенного отдыха. Рейтинг населенных пунктов подготовлен сервисом «Яндекс Путешествия».

«Кунгур (две ночи в среднем стоят 5000 рублей). Этот небольшой город ранее тоже был торговым: о его ярмарках наслышаны были многие. В XIX веке здесь продавали специи из Средней Азии, чай и фарфор из Китая, а еще — редкие для того времени книги. Сегодня в городе проводят ежегодный фестиваль воздухоплавания „Небесная ярмарка“. В зимний сезон приезжих привлекает ледяная пещера с подземными озерами и снежными гротами», — поясняют свой выбор специалисты сервиса.

Аналитики уверены — сейчас все больше россиян предпочитают отдыхать в глубинке. В топ также попали Кяхта (Бурятия), Кимры (Тверская область), Тотьма (Вологодская область) и Мышкин (Ярославская область).

По данным правительства Прикамья, различные инвесторы хотят вложить почти 2,5 млрд рублей в местные туристические объекты, чтобы повысить общую привлекательность территории. В среднем пермяки готовы тратить на семейный отдых порядка 73 тысячи рублей.

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Кунгур (Пермский край) стал одним из пяти маленьких городов РФ, которые идеально подходят для уединенного отдыха. Рейтинг населенных пунктов подготовлен сервисом «Яндекс Путешествия». «Кунгур (две ночи в среднем стоят 5000 рублей). Этот небольшой город ранее тоже был торговым: о его ярмарках наслышаны были многие. В XIX веке здесь продавали специи из Средней Азии, чай и фарфор из Китая, а еще — редкие для того времени книги. Сегодня в городе проводят ежегодный фестиваль воздухоплавания „Небесная ярмарка“. В зимний сезон приезжих привлекает ледяная пещера с подземными озерами и снежными гротами», — поясняют свой выбор специалисты сервиса. Аналитики уверены — сейчас все больше россиян предпочитают отдыхать в глубинке. В топ также попали Кяхта (Бурятия), Кимры (Тверская область), Тотьма (Вологодская область) и Мышкин (Ярославская область). По данным правительства Прикамья, различные инвесторы хотят вложить почти 2,5 млрд рублей в местные туристические объекты, чтобы повысить общую привлекательность территории. В среднем пермяки готовы тратить на семейный отдых порядка 73 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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