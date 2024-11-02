Кунгур вошел в топ городов России для уединенного отдыха

Кунгур (Пермский край) стал одним из пяти маленьких городов РФ, которые идеально подходят для уединенного отдыха. Рейтинг населенных пунктов подготовлен сервисом «Яндекс Путешествия».
«Кунгур (две ночи в среднем стоят 5000 рублей). Этот небольшой город ранее тоже был торговым: о его ярмарках наслышаны были многие. В XIX веке здесь продавали специи из Средней Азии, чай и фарфор из Китая, а еще — редкие для того времени книги. Сегодня в городе проводят ежегодный фестиваль воздухоплавания „Небесная ярмарка“. В зимний сезон приезжих привлекает ледяная пещера с подземными озерами и снежными гротами», — поясняют свой выбор специалисты сервиса.
Аналитики уверены — сейчас все больше россиян предпочитают отдыхать в глубинке. В топ также попали Кяхта (Бурятия), Кимры (Тверская область), Тотьма (Вологодская область) и Мышкин (Ярославская область).
По данным правительства Прикамья, различные инвесторы хотят вложить почти 2,5 млрд рублей в местные туристические объекты, чтобы повысить общую привлекательность территории. В среднем пермяки готовы тратить на семейный отдых порядка 73 тысячи рублей.
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