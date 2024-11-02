В поселке Ульт Ягун Сургутского района (ХМАО) 1 ноября вечером 17-летняя Ульяна Иглова ушла из дома и по настоящее время о ее местонахождении ничего не известно. О пропаже девушки сообщили в соцсети районное ОМВД.
«Внимание, розыск! 1 ноября 2024 года в 19:00 ушла из дома, расположенного по адресу: Сургутский район, поселок Ульт Ягун, улица 35 лет Победы и до настоящего времени не вернулась Иглова Ульяна Викторовна, 15.10.2007 года рождения», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети vk.com.
В момент пропажи девушка была одета в короткую черную куртку с белым капюшоном, молочного цвета шарф в клетку, темно-серые джинсы и черные ботинки. При себе имела сотовый телефон Айфон 13 модели. Пропавшая худощавого телосложения, рыжие волосы, рост около 160 — 170 сантиметров. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просьба звонить по телефону: 8-3463-742-002.
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