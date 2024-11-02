02 ноября 2024

В ХМАО полиция вторые сутки ищет 17-летнюю девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители ищут пропавшую девушку
Правоохранители ищут пропавшую девушку Фото:

В поселке Ульт Ягун Сургутского района (ХМАО) 1 ноября вечером 17-летняя Ульяна Иглова ушла из дома и по настоящее время о ее местонахождении ничего не известно. О пропаже девушки сообщили в соцсети районное ОМВД.

«Внимание, розыск! 1 ноября 2024 года в 19:00 ушла из дома, расположенного по адресу: Сургутский район, поселок Ульт Ягун, улица 35 лет Победы и до настоящего времени не вернулась Иглова Ульяна Викторовна, 15.10.2007 года рождения», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети vk.com.

В момент пропажи девушка была одета в короткую черную куртку с белым капюшоном, молочного цвета шарф в клетку, темно-серые джинсы и черные ботинки. При себе имела сотовый телефон Айфон 13 модели. Пропавшая худощавого телосложения, рыжие волосы, рост около 160 — 170 сантиметров. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просьба звонить по телефону: 8-3463-742-002.

Девушка ушла из дома вечером 1 ноября
Девушка ушла из дома вечером 1 ноября
Фото:

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В поселке Ульт Ягун Сургутского района (ХМАО) 1 ноября вечером 17-летняя Ульяна Иглова ушла из дома и по настоящее время о ее местонахождении ничего не известно. О пропаже девушки сообщили в соцсети районное ОМВД. «Внимание, розыск! 1 ноября 2024 года в 19:00 ушла из дома, расположенного по адресу: Сургутский район, поселок Ульт Ягун, улица 35 лет Победы и до настоящего времени не вернулась Иглова Ульяна Викторовна, 15.10.2007 года рождения», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети vk.com. В момент пропажи девушка была одета в короткую черную куртку с белым капюшоном, молочного цвета шарф в клетку, темно-серые джинсы и черные ботинки. При себе имела сотовый телефон Айфон 13 модели. Пропавшая худощавого телосложения, рыжие волосы, рост около 160 — 170 сантиметров. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просьба звонить по телефону: 8-3463-742-002.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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