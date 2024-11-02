В Свердловской области на трассе между Богдановичем и Каменском-Уральским машина инкассации съехала в кювет на скользкой дороге. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«ДТП. Инкассация улетела в кювет. Трасса Богданович — Каменск-Уральский», — передает группа «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно мокрую и обледенелую дорогу и то, как фургон инкассаторов вытаскивают из кювета при помощи фуры. О наличии пострадавших пока нет информации.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве ответили, что на месте работает экипаж ДПС, который выясняет обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!