02 ноября 2024

В Свердловской области машина инкассации слетела в кювет на скользкой трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, росинкас, машина инкассации
Фургон инкассаторов достали из кювета при помощи фуры (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассе между Богдановичем и Каменском-Уральским машина инкассации съехала в кювет на скользкой дороге. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«ДТП. Инкассация улетела в кювет. Трасса Богданович — Каменск-Уральский», — передает группа «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно мокрую и обледенелую дорогу и то, как фургон инкассаторов вытаскивают из кювета при помощи фуры. О наличии пострадавших пока нет информации.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве ответили, что на месте работает экипаж ДПС, который выясняет обстоятельства произошедшего.

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В Свердловской области на трассе между Богдановичем и Каменском-Уральским машина инкассации съехала в кювет на скользкой дороге. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «ДТП. Инкассация улетела в кювет. Трасса Богданович — Каменск-Уральский», — передает группа «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно мокрую и обледенелую дорогу и то, как фургон инкассаторов вытаскивают из кювета при помощи фуры. О наличии пострадавших пока нет информации. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве ответили, что на месте работает экипаж ДПС, который выясняет обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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