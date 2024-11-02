Бывшего кандидата в губернаторы Петербурга Джагаева задержали в Гонконге

03 ноября 2024 в 04:46 Размер текста - 17 +

Российского политика поместили в изолятор, а потом отправили в суд Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики Гонконга (КНР) задержали кандидата на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге Иосифа Джагаева за непристойное поведение в одном из баров. Об этом сообщили в местной полиции. По данным силовиков, россиянин схватил незнакомую женщину за ягодицы. «Иосиф Джагаев перебрал алкоголя в местном баре и схватил незнакомую женщину за ягодицы. Его арестовали», — на источник в гонконгских силовых структурах ссылается telegram-канал Shot. Он объяснил журналистам, что все произошло 24 октября. Он отмечал праздник в заведении, вышел на улицу проветриться и больше ничего не может вспомнить. Сознание вернулось уже в отделении полиции, там Джагаева обвинили в домогательстве. По местным законам — это очень серьезное правонарушение. В итоге задержанного выпустили под залог в 10 000 местных долларов (порядка 125 тысяч рублей). У него изъяли паспорт и запретили покидать Гонконг. Джагаев пожаловался, что вынужден ночевать на улице, потому что в отель без документов не пускают. Бизнесмен сейчас ищет переводчика и адвоката для судебного заседания. Следующее слушание по делу назначено на 30 ноября, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики Гонконга (КНР) задержали кандидата на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге Иосифа Джагаева за непристойное поведение в одном из баров. Об этом сообщили в местной полиции. По данным силовиков, россиянин схватил незнакомую женщину за ягодицы. «Иосиф Джагаев перебрал алкоголя в местном баре и схватил незнакомую женщину за ягодицы. Его арестовали», — на источник в гонконгских силовых структурах ссылается telegram-канал Shot. Он объяснил журналистам, что все произошло 24 октября. Он отмечал праздник в заведении, вышел на улицу проветриться и больше ничего не может вспомнить. Сознание вернулось уже в отделении полиции, там Джагаева обвинили в домогательстве. По местным законам — это очень серьезное правонарушение. В итоге задержанного выпустили под залог в 10 000 местных долларов (порядка 125 тысяч рублей). У него изъяли паспорт и запретили покидать Гонконг. Джагаев пожаловался, что вынужден ночевать на улице, потому что в отель без документов не пускают. Бизнесмен сейчас ищет переводчика и адвоката для судебного заседания. Следующее слушание по делу назначено на 30 ноября, пишет MK.RU.