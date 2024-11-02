Зарево заметили около трех часов ночи (архивное фото)
В пригороде Екатеринбурга возле села Косулино жители заметили необычное зарево. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«Вот такое зарево было в 2:40 ночи в пригороде Екатеринбурга. Рядом с Косулино и близлежащими поселками в районе железнодорожной станции „Бобровка“», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
В комментариях жители региона предположили, что это может быть нашествие инопланетян. «Похоже, пришельцы решили навестить Екатеринбург ночью!», — шутят свердловчане.
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