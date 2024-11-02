02 ноября 2024

Свердловчане заметили странную вспышку в небе. Видео

Возле Екатеринбурга заметили необычное зарево
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Зарево заметили около трех часов ночи (архивное фото) Фото:

В пригороде Екатеринбурга возле села Косулино жители заметили необычное зарево. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

«Вот такое зарево было в 2:40 ночи в пригороде Екатеринбурга. Рядом с Косулино и близлежащими поселками в районе железнодорожной станции „Бобровка“», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

В комментариях жители региона предположили, что это может быть нашествие инопланетян. «Похоже, пришельцы решили навестить Екатеринбург ночью!», — шутят свердловчане.

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В пригороде Екатеринбурга возле села Косулино жители заметили необычное зарево. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Вот такое зарево было в 2:40 ночи в пригороде Екатеринбурга. Рядом с Косулино и близлежащими поселками в районе железнодорожной станции „Бобровка“», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». В комментариях жители региона предположили, что это может быть нашествие инопланетян. «Похоже, пришельцы решили навестить Екатеринбург ночью!», — шутят свердловчане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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