Врач предупредила о неожиданных последствиях сильной тревоги

Психолог Фомичева: тревога повышает риск бесконтрольных сексуальных связей
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Попытки справиться с тревогой могут привести к неконтролируемому сексуальному желанию, сообщила психолог Наталья Фомичева
Попытки справиться с тревогой могут привести к неконтролируемому сексуальному желанию, сообщила психолог Наталья Фомичева Фото:

Сексуальное желание может приобретать навязчивый и опасный характер у людей, испытывающих сильную тревогу. Попытки человека избавиться от непроизвольных тревожных мыслей могут привести, в частности, к беспорядочным половым связям. Об этом заявила клинический психолог Наталья Фомичева.

«Есть такое понятие, как компульсивное расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий. Это может проявляться по-разному: человек может переедать, убираться или вступать в сексуальные отношения», — рассказала Наталья Фомичева в беседе с «Газетой.Ru».

Психолог отметила, что такое расстройство опасно тем, что вызывает навязчивую потребность в определенном действии, которому невозможно сопротивляться. Это может привести, например, к желанию заняться сексом с незнакомцами, а это, в свою очередь, может иметь последствия в виде венерических заболеваний, беременности для женщин или опасности для жизни. 

В основе этой тревоги и такого поведения может лежать в травме сексуального характера, подчеркнула Фомичева. Человек мог столкнуться с травматическими событиями, такими как изнасилование, растление, вовлечение несовершеннолетнего в сексуальные отношения.

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Сексуальное желание может приобретать навязчивый и опасный характер у людей, испытывающих сильную тревогу. Попытки человека избавиться от непроизвольных тревожных мыслей могут привести, в частности, к беспорядочным половым связям. Об этом заявила клинический психолог Наталья Фомичева. «Есть такое понятие, как компульсивное расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий. Это может проявляться по-разному: человек может переедать, убираться или вступать в сексуальные отношения», — рассказала Наталья Фомичева в беседе с «Газетой.Ru». Психолог отметила, что такое расстройство опасно тем, что вызывает навязчивую потребность в определенном действии, которому невозможно сопротивляться. Это может привести, например, к желанию заняться сексом с незнакомцами, а это, в свою очередь, может иметь последствия в виде венерических заболеваний, беременности для женщин или опасности для жизни.  В основе этой тревоги и такого поведения может лежать в травме сексуального характера, подчеркнула Фомичева. Человек мог столкнуться с травматическими событиями, такими как изнасилование, растление, вовлечение несовершеннолетнего в сексуальные отношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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