В ЯНАО временно запретят продажу алкоголя

В День народного единства в ЯНАО не будут продавать алкоголь
В ЯНАО 4 ноября будет ограничена продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщили в мэрии Нового Уренгоя.
«В связи с празднованием Дня народного единства в Новом Уренгое 4 ноября с 10:00 до 22:00 не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — написано в telegram-канале администрации. Также запрет коснется и других муниципалитетов региона.
В ЯНАО пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства. Ямальцев ждут праздничные концерты, выставки, спортивные турниры, квизы и туристические квесты. Подробнее о праздничных ивентах читайте в подборке URA.RU.
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