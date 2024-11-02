02 ноября 2024

В ЯНАО временно запретят продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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В День народного единства в ЯНАО не будут продавать алкоголь
В День народного единства в ЯНАО не будут продавать алкоголь Фото:

В ЯНАО 4 ноября будет ограничена продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщили в мэрии Нового Уренгоя.

«В связи с празднованием Дня народного единства в Новом Уренгое 4 ноября с 10:00 до 22:00 не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — написано в telegram-канале администрации. Также запрет коснется и других муниципалитетов региона.

В ЯНАО пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства. Ямальцев ждут праздничные концерты, выставки, спортивные турниры, квизы и туристические квесты. Подробнее о праздничных ивентах читайте в подборке URA.RU.

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В ЯНАО 4 ноября будет ограничена продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщили в мэрии Нового Уренгоя. «В связи с празднованием Дня народного единства в Новом Уренгое 4 ноября с 10:00 до 22:00 не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — написано в telegram-канале администрации. Также запрет коснется и других муниципалитетов региона. В ЯНАО пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства. Ямальцев ждут праздничные концерты, выставки, спортивные турниры, квизы и туристические квесты. Подробнее о праздничных ивентах читайте в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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