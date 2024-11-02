02 ноября 2024

На трассах ХМАО ввели ограничения из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На двух трассах ХМАО снизили скоростной режим
На двух трассах ХМАО снизили скоростной режим Фото:

В ХМАО установилась плохая видимость из-за метели и мокрого снега. В связи с неблагоприятными погодными условиями на двух трассах установлено временное ограничение скорости, сообщили в управлении автодорог Югры.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки мокрый снег, метель, плохая видимость), устанавливается временное ограничение скорости 70 километров в час на автомобильной дороге Югра 11-220 километр на автомобильной дороге Нягань — Талинка, 86-60-й километр», — написано в telegram-канале ведомства.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. Ограничения будут сняты, когда нормализуется погода.

URA.RU предупреждало, что в первую половину ноября в ХМАО ожидаются осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 17 м/с. Относительная влажность воздуха составит около 90%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО установилась плохая видимость из-за метели и мокрого снега. В связи с неблагоприятными погодными условиями на двух трассах установлено временное ограничение скорости, сообщили в управлении автодорог Югры. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки мокрый снег, метель, плохая видимость), устанавливается временное ограничение скорости 70 километров в час на автомобильной дороге Югра 11-220 километр на автомобильной дороге Нягань — Талинка, 86-60-й километр», — написано в telegram-канале ведомства. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. Ограничения будут сняты, когда нормализуется погода. URA.RU предупреждало, что в первую половину ноября в ХМАО ожидаются осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 17 м/с. Относительная влажность воздуха составит около 90%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...