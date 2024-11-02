На трассах ХМАО ввели ограничения из-за погоды

В ХМАО установилась плохая видимость из-за метели и мокрого снега. В связи с неблагоприятными погодными условиями на двух трассах установлено временное ограничение скорости, сообщили в управлении автодорог Югры.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки мокрый снег, метель, плохая видимость), устанавливается временное ограничение скорости 70 километров в час на автомобильной дороге Югра 11-220 километр на автомобильной дороге Нягань — Талинка, 86-60-й километр», — написано в telegram-канале ведомства.
Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. Ограничения будут сняты, когда нормализуется погода.
URA.RU предупреждало, что в первую половину ноября в ХМАО ожидаются осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 17 м/с. Относительная влажность воздуха составит около 90%.
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