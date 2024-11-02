Курганец нарубил дров на десятки тысяч рублей

В Курганской области мужчина срубил березы на 50 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«Участковый во время работы на своем административном участке в одной из деревень Целинного округа заметил стоящий рядом с домом трактор с прицепом, в котором находились дрова. Полицейский установил хозяина транспортного средства, которым оказался 50-летний житель. Гражданин показал место, где срубил сырорастущие березы. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Следственно-оперативная группа изъяла трактор с прицепом, бензопилу, бревна и спилы деревьев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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