02 ноября 2024

Курганец нарубил дров на десятки тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, холода, отопление, древесина, дрова, заготовка дров, склад древесины
Мужчина срубил березы на 50 тысяч рублей Фото:

В Курганской области мужчина срубил березы на 50 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Участковый во время работы на своем административном участке в одной из деревень Целинного округа заметил стоящий рядом с домом трактор с прицепом, в котором находились дрова. Полицейский установил хозяина транспортного средства, которым оказался 50-летний житель. Гражданин показал место, где срубил сырорастущие березы. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Следственно-оперативная группа изъяла трактор с прицепом, бензопилу, бревна и спилы деревьев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области мужчина срубил березы на 50 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Участковый во время работы на своем административном участке в одной из деревень Целинного округа заметил стоящий рядом с домом трактор с прицепом, в котором находились дрова. Полицейский установил хозяина транспортного средства, которым оказался 50-летний житель. Гражданин показал место, где срубил сырорастущие березы. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следственно-оперативная группа изъяла трактор с прицепом, бензопилу, бревна и спилы деревьев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчина находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...