Электроснабжение восстановлено в ряде населенных пунктов Соликамского округа

Восстановлено электро- и водоснабжение в части населенных пунктов Соликамского округа Пермского края. Не допущен выход из строя котельных. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава Соликамского городского округа Александр Русанов.
«На текущий момент запущено электроснабжение в с. Городище, с. Половодово, п. Тюлькино, п. Н.Мошево, п. В.Мошево, д. Левино, п. Затон, в селах, кроме улицы Советская. В п. Черное в работе остается улица Рабочая. До часу ночи планируется восстановить электроснабжение в п. Усовский, до двух часов ночи — в деревнях Корякино и Давыдово. Основная задача, которая перед нами стояла, не допустить остановку котельных, она решена. Из-за скачка напряжения были остановлены насосы у „Водоканала“. Работы завершены. Вода появилась в домах северной части города», — рассказал глава округа.
Обрыв линий электропередач произошел из-за сильного шквалистого ветра. Сразу несколько территорий Пермского края остались без воды, так как из-за отсутствия электроснабжения вышли из строя водозаборы.
Ранее URA.RU рассказывал о том, что в Березниках ликвидированы последствия обрыва линий электропередач. Аварии на электросетях спровоцировали шквалистый ветер и обильный снегопад.
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