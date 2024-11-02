02 ноября 2024

Электроснабжение восстановлено в ряде населенных пунктов Соликамского округа

В домах северной части Соликамска Пермского края появилась вода
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода появилась в домах северной части Соликамска
Вода появилась в домах северной части Соликамска Фото:

Восстановлено электро- и водоснабжение в части населенных пунктов Соликамского округа Пермского края. Не допущен выход из строя котельных. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава Соликамского городского округа Александр Русанов.

«На текущий момент запущено электроснабжение в с. Городище, с. Половодово, п. Тюлькино, п. Н.Мошево, п. В.Мошево, д. Левино, п. Затон, в селах, кроме улицы Советская. В п. Черное в работе остается улица Рабочая. До часу ночи планируется восстановить электроснабжение в п. Усовский, до двух часов ночи — в деревнях Корякино и Давыдово. Основная задача, которая перед нами стояла, не допустить остановку котельных, она решена. Из-за скачка напряжения были остановлены насосы у „Водоканала“. Работы завершены. Вода появилась в домах северной части города», — рассказал глава округа.

Обрыв линий электропередач произошел из-за сильного шквалистого ветра. Сразу несколько территорий Пермского края остались без воды, так как из-за отсутствия электроснабжения вышли из строя водозаборы.

Ранее URA.RU рассказывал о том, что в Березниках ликвидированы последствия обрыва линий электропередач. Аварии на электросетях спровоцировали шквалистый ветер и обильный снегопад.

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Восстановлено электро- и водоснабжение в части населенных пунктов Соликамского округа Пермского края. Не допущен выход из строя котельных. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава Соликамского городского округа Александр Русанов. «На текущий момент запущено электроснабжение в с. Городище, с. Половодово, п. Тюлькино, п. Н.Мошево, п. В.Мошево, д. Левино, п. Затон, в селах, кроме улицы Советская. В п. Черное в работе остается улица Рабочая. До часу ночи планируется восстановить электроснабжение в п. Усовский, до двух часов ночи — в деревнях Корякино и Давыдово. Основная задача, которая перед нами стояла, не допустить остановку котельных, она решена. Из-за скачка напряжения были остановлены насосы у „Водоканала“. Работы завершены. Вода появилась в домах северной части города», — рассказал глава округа. Обрыв линий электропередач произошел из-за сильного шквалистого ветра. Сразу несколько территорий Пермского края остались без воды, так как из-за отсутствия электроснабжения вышли из строя водозаборы. Ранее URA.RU рассказывал о том, что в Березниках ликвидированы последствия обрыва линий электропередач. Аварии на электросетях спровоцировали шквалистый ветер и обильный снегопад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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